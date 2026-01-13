Fostul șef al LPF susține că nu are mare încredere în faptul că Daniel Paraschiv se poate ridica la nivelul așteptărilor de la Rapid.

Dumitru Dragomir este convins: ”Paraschiv e cam de divizia B!”

Dragomir consideră că fotbalistul trecut pe la echipe din Spania precum Real Oviedo și Cultural Leonesa este mai degrabă un jucător pentru Liga 2.

”E o încercare… Dacă prinde, prinde, dacă nu, nu… E cam de divizia B. Nu e de titlu. Trebuie jucători de valoare. Rapidul s-a întrecut pe ea. Față de valoarea lotului, Rapid e cu 2-3 locuri mai sus”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit că nu este dat pe spate nici pe Andre Duarte, fundașul ajuns în această iarnă la FCSB de la Ujpest.

”Să îl mai văd… Nu pot să îmi dau cu părerea. Nu mi se pare de top. Nu a fost niciodată de top. Nu mă dă pe spate”, a adăugat Dragomir.

Dumitru Dragomir: ”Bine a făcut Louis Munteanu, ia peste un milion salariu!”

Despre plecarea lui Louis Munteanu, de la CFR Cluj, în MLS, la D.C. United, Dumitru Dragomir este convins: a fost o mutare inspirată pentru tânărul atacant.

”Bine a făcut, ia peste un milion salariu. Îl doare la bască. De-aia nu mai poate el că nu îl mai cheamă la națională… avem și națională puternică”, a mai spus Dumitru Dragomir.

