Patru fotbaliști nu mai intră în planurile antrenorului și se vor despărți de club, potrivit 1923.ro. Este vorba despre Talisson de Almeida, Antoine Baroan, Luka Gojkovic și Timotej Jambor.

Cei patru jucători care o vor părăsi pe Rapid în iarnă

Talisson de Almeida a ajuns în Giulești în ianuarie, de la Red Bull Bragantino, dar nu a reușit să se impună. Brazilianul nu a bifat niciun minut în actuala stagiune.

Antoine Baroan a fost adus în iulie 2025, însă a ieșit din planurile echipei după ce a fost exclus din lot de Costel Gâlcă, pe motive de indisciplină. Ultimul său meci datează din noiembrie 2025.

Nici Luka Gojkovic nu a primit minute sub comanda lui Pancu. În trecut, sârbul a strâns 38 de partide pentru Rapid, cu un gol și cinci pase decisive.

Timotej Jambor nu a confirmat după transferul din 2024, pentru care Rapid a plătit un milion de euro. Atacantul a marcat de două ori și a oferit două pase decisive în 32 de meciuri.

Rapid revine pe teren mâine, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, pentru meciul cu Farul Constanța din etapa #15 din Superliga României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.