După ce l-a adus pe Daniel Paraschiv în această iarnă pentru a-i îmbunătății lotul lui Costel Gâlcă, șefii Rapidului continuă să „vâneze” oportunități pentru a mai realiza câteva mutări în următoarea perioadă.

Pe lângă întăriri, Rapid vrea să fac și curățenie în lotul de jucători, iar giuleștenii au reușit să rezolve a doua plecare din această lună.



UTA a anunțat împrumutul lui Luka Gojkovic de la Rapid



Arădenii au anunțat în mod oficial venirea, sub formă de împrumut, a lui Luka Gojkovic.

UTA s-a înțeles cu Rapid pentru împrumutul mijlocașului sârb de 26 de ani, iar „alb-vișinii” au bifat a doua plecare din această lună după cea a lui Claudiu Micovschi la FC Argeș.