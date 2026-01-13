După ce l-a adus pe Daniel Paraschiv în această iarnă pentru a-i îmbunătății lotul lui Costel Gâlcă, șefii Rapidului continuă să „vâneze” oportunități pentru a mai realiza câteva mutări în următoarea perioadă.
Pe lângă întăriri, Rapid vrea să fac și curățenie în lotul de jucători, iar giuleștenii au reușit să rezolve a doua plecare din această lună.
UTA a anunțat împrumutul lui Luka Gojkovic de la Rapid
Arădenii au anunțat în mod oficial venirea, sub formă de împrumut, a lui Luka Gojkovic.
UTA s-a înțeles cu Rapid pentru împrumutul mijlocașului sârb de 26 de ani, iar „alb-vișinii” au bifat a doua plecare din această lună după cea a lui Claudiu Micovschi la FC Argeș.
„UTA anunță transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid București. Înțelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an.
Sârbul are 26 de ani, evoluează pe postul de mijlocaș central și se va alătura, de mâine, lotului pregătit de Adrian Mihalcea în mini-cantonamentul de la Mogoșoaia.
Noul jucător al “Bătrânei Doamne” a jucat 15 meciuri în acest sezon pentru Rapid, perioadă în care a oferit două pase decisive. E cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 500.000 de euro. Gojkovic a mai evoluat pentru FK Vozdovac, Backa Palanca, Novi Belgrad și Rad Belgrad, toate fiind echipe din Serbia.
Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes în tricoul roș-alb.”, s-a arătat pe pagina de Facebook a celor de la UTA.
Mijlocașul ofensiv a fost transferat de Rapid de la Javor-Matis în iulie 2024 în schimbul a 150.000 de euro.