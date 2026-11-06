Craiova, ca și calificată în fazele eliminatorii din Conference League! Ce șanse au oltenii la top 8

Craiova, ca și calificată în fazele eliminatorii din Conference League! Ce șanse au oltenii la top 8 Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a făcut un pas major către calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, după ce a învins Egnatia, scor 2-0.

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Craiova, ca și calificată în fazele eliminatorii din Conference League! Ce șanse au oltenii la top 8

După primele 3 etape din faza principală din Conference League, Universitatea Craiova are 7 puncte și ocupă locul 8. Oltenii au remizat contra lui Getafe (1-1), iar ulterior au învins Inter Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0).

Echipa lui Filipe Coelho mai are de jucat trei meciuri - cu Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă) - însă calificarea în fazele eliminatorii din Conference League este aproape asigurată.

Football Meets Data o cotează pe Universitatea Craiova cu șanse de 98,7% pentru o clasare în primele 24 la finalul fazei principale, ceea ce ar aduce calificarea în faza play-off-ului pentru optimi. 7 puncte și un golaveraj decent ar trebui să fie suficiente pentru îndeplinirea obiectivului.

Deși are un program complicat, iar următoarea adversară va fi Brighton, Universitatea Craiova are motive să spere inclusiv la top 8, ceea ce ar aduce calificarea directă în optimi. Aici, șansele sunt mult mai mici, doar 18,2%, potrivit FMD.

  • Universitatea craiova kf egnatia conference league 5112026
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Alexandru Cicâldău, în Craiova - Egnatia / Foto Sport Pictures
Alexandru Cicâldău, în Craiova - Egnatia / Foto Sport Pictures
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Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

Clasamentul din faza principală Conference League

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