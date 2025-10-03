Cele două echipe își dau întâlnire în Grant, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul dintre Rapid și Farul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



OUT de la Rapid: ”Revine în patru-șase săptămâni”



La conferința de presă premergătoare meciului, Costel Gâlcă, ”principalul” din Giulești, a vorbit despre absențele Rapidului de la meciul cu formația dirijată de Ianis Zicu.



Printre indisponibili se află și Andrei Borza, care s-a operat recent. El nu a fost apt pentru meciurile cu ”U” Cluj (0-0), FC Hermannstadt (1-2) și Petrolul Ploiești (0-1).



”Jucătorii accidentați sunt Drillon, Ciobotariu și Borza. Borza s-a operat și va putea reveni, din câte știu, în 4-6 săptămâni. Eu cred că atunci va fi gata să intre cu grupul”, a spus Costel Gâlcă.



Ultima întâlnire dintre Rapid și Farul s-a încheiat 3-1 pentru formația din Giulești. A avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă.



În acest moment, Rapid se află pe locul trei cu 22 de puncte, iar Farul e pe opt cu 15 puncte. Giuleștenii au șase victorii, patru remize și un eșec, în timp ce dobrogenii, patru victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Cum arată clasamentul Superligii

