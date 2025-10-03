Echipa pregătită de Mirel Rădoi s-a deplasat în Polonia, pentru confruntarea cu Rakow de pe ”ArcelorMittal Park” din Sosnowiec, în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.



La capătul celor 90 de minute, Rakow a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitelor lui Tomasz Pienko (47') și Oskar Repka (80').



Fanii Universității Craiova s-au săturat: ”Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular”



Suporterii din Bănie au scris pe rețelele social media faptul că Universitatea Craiova speră degeaba la titlu și la performanțe în noul sezon dacă Mirel Rădoi va continua să-l titularizeze pe Nicușor Bancu.



Cotat la 1,2 milioane de euro, Bancu are 33 de ani și se află la formația de pe ”Ion Oblemenco” din august 2014. Până în 2028 mai are fundașul stânga contract cu Universitatea Craiova.



”Cât timp Bancu e titular și căpitan, e greu să vorbim despre titlu. În partidele cu miză din ultimii ani, aproape niciodată n-a contat. Aseară, din nou depășit și lipsit de soluții când are mingea”, a scris ”Uniți pentru Știința” pe rețelele social media.



Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu FCSB de duminică seară, de la ora 20:30, în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

