Echipa pregătită de Costel Gâlcă a fost înfrântă cu 1-0 de formația dirijată de Filipe Coelho, care a egalat la puncte liderul ”U” Cluj. Rapid rămâne pe 4 cu 32 de puncte.

Ce a spus Gâlcă despre Alex Dobre după eșecul de la Craiova + ”Ei nu au făcut ce trebuia”

La Rapid spiritele sunt tensionate, în ideea în care Alex Dobre a răbufnit după egalul cu FC Argeș, iar Costel Gâlcă i-a luat banderola de căpitan și nu l-a mai titularizat în Bănie.

După meciul de la Craiova, Gâlcă a evidențiat ocazia din actul secund pe care Dobre a avut-o, la câteva minute după ce a intrat pe teren.

Cât despre meci, antrenorul din Grant a sugerat că atacanții laterali nu au fost la nivelul la care au obișnuit. Moruțan și Petrila au fost wingerii de la Craiova.

”Mă așteptam la un meci echilibrat. Meciul s-a decis la o fază fixă. Am reacționat, am avut două ocazii să înscriem, dar n-am putut. Au fost decizii greșite. N-am avut șut pe spațiul porții, chiar dacă săptămâna asta am pus accent pe finalizare. Am făcut prea puțin.

În plan ofensiv, extremele noastre nu au făcut ce au făcut în alte meciuri. Au avut mult mai multe realizări în alte meciuri, când am câștigat.

Jocul a fost criticat? V-am spus, am găsit soluții la mijlocul terenului, nu le-am avut acum. Keita și-a ținut poziția, dar a făcut acel fault inutil și am pierdut marcajul. Nu cred că meciul nu a fost bun, doar că în ultima treime nu am pus în pericol poarta adversă.

Eu mă gândesc la cupe europene. În momentul ăsta, la un loc de cupe europene, pentru că am demonstrat că putem. Chiar dacă nu am făcut multe puncte în primele cinci meciuri, ne dorim foarte mult ca în ultimele cinci meciuri să câștigăm și să ocupăm un loc de cupă europeană. Fiecare trebuie să dea mai mult, mijlocașii și fundașii centrali au dat foarte mult echilibru, iar ceilalți trebuie să dea mult mai mult.

Știu că e o echipă destul de bună, organizată, dar puteam să și câștigăm. Nu le-am pus probleme unde trebuia, pe părțile laterale, n-am venit cu centrări, era important să venim pentru a le pune probleme. În general, i-am blocat destul de bine pe construcție, dar n-am avut în ultima treime deciziile corecte. Vă spun că o să arătăm cu atitudine, cu ambiție, cu multă alergătură în teren. Vor intra cei care pot să alerge.

Dobre și Tobi au avut ocazii mari. Tobi, și cu șpițul dacă dădea, tot avea o șansă mare să dea gol.

Vorbesc în general, toți trebuie să alergăm mai mult, să dăm mai mult la fiecare meci. Am demonstrat că putem, dar la unele meciuri ne-am dus mai jos”, a spus Costel Gâlcă după meci.

Unicul gol din Universitatea Craiova - Rapid a venit în minutul 47, fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Anzor Mekvabishvili i-a pasat decisiv atacantului de la Universitatea Craiova.