Andrei Gheorghiță, fostul jucător al FCSB, nu ascunde faptul că Rapid rămâne echipa lui de suflet.



Aripa stângă în vârstă de 23 de ani, născută și crescută în Giulești, a vorbit deschis despre dorința de a îmbrăca tricoul alb-vișiniu, chiar dacă în prezent evoluează pentru Universitatea Cluj.



OUT de la FCSB, Gheorghiță visează la Rapid



Transferat la FCSB în iarna trecută de la Poli Iași, Gheorghiță nu a reușit să se impună la campioana României.



Wingerul a bifat 15 meciuri și un singur gol, marcat în deplasarea cu PAOK Salonic, iar în vara lui 2025 a fost lăsat să plece liber la U Cluj. În tricoul „șepcilor roșii” a strâns până acum opt apariții și o pasă decisivă.



Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, Gheorghiță a vorbit despre legătura sa cu Rapid și despre presiunea creată de trecutul său la FCSB.



„Încerc să evit discuția Rapid – FCSB, pentru că nu vreau să se creeze tot felul de interpretări. Prietenii mei și cei care mă cunosc știu ce este în sufletul meu. Suntem jucători profesioniști și îmi fac treaba oriunde joc. Dar mi-ar plăcea să joc acasă, pentru că acolo sunt acasă. Nu cred că este un lucru de ascuns”, a declarat Gheorghiță.



Contractul său cu Universitatea Cluj este valabil până în iunie 2028, iar cota de piață a jucătorului este de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



