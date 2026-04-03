Vineri după amiaza clubul CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de directorul sportiv Marius Bilașco printr-un comunicat postat pe rețelele sociale.

Venit în vara lui 2018, fostul atacant a trăit vremuri bune la Cluj, iar alături de „feroviari” a câștigat cinci titluri de campioană, o Cupă și două Supercupe ale României.

OUT! CFR Cluj i-a anunțat plecarea: „Mulțumim pentru tot!”

„Mulțumim pentru tot, Marius Bilașco!

Clubul CFR 1907 Cluj și directorul sportiv Marius Bilașco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Sosit în Gruia în anul 2017, Marius Bilașco a câștigat alături de echipa noastră 5 campionate, o Cupă și două Supercupe ale României.

Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes în carieră!”, a scris CFR Cluj pe Facebook.

Totuși, se pare că Bilașco nu va fi șomer o perioadă lungă. După cum Sport.ro v-a prezentat aici, fostul atacant ar urma să se ocupe de departamentul de scouting de la Rapid București în viitorul apropiat.

La momentul redactării acestui articol, CFR Cluj ocupă poziția #4 în play-off-ul Superligii României cu 30 de puncte.

Pentru ardeleni urmează un meci de foc cu Universitatea Craiova, în deplasare. Cele două formații se duelează luni, 6 aprilie, nu mai devreme de ora 20:30.