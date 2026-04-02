Rapid a dat lovitura: ”De luni începe treaba”

Rapid va schimba directorul sportiv. Mauro Pederzoli, venit abia în vară, nu s-a remarcat cu nimic la echipa din Giulești și va pleca la finalul actualei stagiuni. În locul lui s-a vehiculat că ar urma să vină Marius Bilașco.

Iar Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit că Bilașco a încheiat conturile cu echipa din Gruia și că de luni va începe munca la clubul patronat de Dan Șucu.

”Este adevărat. Chiar azi și-a rezolvat problemele și a plecat. A plecat la Rapid, de luni începe treaba. Bogdan Mara rămâne. Mai avem timp să ne gândim, deocamdată, până la vară, putem să așteptăm și noi, că nu e nicio problemă, și ne descurcăm”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.

Totuși, chiar dacă s-a vehiculat că Bilașco ar urma să preia funcția de director sportiv, 1923.ro scrie că, de fapt, fostul atacant ar urma să se ocupe de departamentul de scouting.

Aceeași sursă menționată mai sus a menționat că Bogdan Mara ar fi alesul giuleștenilor pentru postul de director sportiv. Dar, momentan, Mara rămâne în Gruia, la fel cum a precizat și Mureșan. Rămâne de văzut însă la vară ce se va întâmpla.

