Oțelul - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45! Duel moldav în Superliga
Oțelul - FC Botoșani se va vedea în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45.

Partida Oțelul - FC Botoșani, va avea loc duminică, de la ora 15:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oțelul - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45

Oțelul vine după remiza du Csikszereda din etapa trecută, scor 1-1, și se află pe locul zece în clasament. Gălățenii au doar două victorii în acest start de sezon. 

De cealaltă parte, FC Botoșani are trei victorii din primele opt meciuri de campionat și se află pe locul șase în Superliga. Echipa lui Leo Grozavu vine după remiza din etapa trecută, 1-1 cu Universitatea Craiova.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în play-out și s-a încheiat cu victoria Oțelului cu 1-0. 

Romario Benzar și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

Benzar juca din 2023 la Botoșani și mai avea un an de contract. În acest sezon a fost titular în primele două etape, însă ulterior nu a mai jucat deloc sub comanda lui Leo Grozavu.

"FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar. 

Venit la FC Botoșani în vara anului 2023, fundașul dreapta născut pe 26.03.1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul „roș-alb-albastru” 37 de partide, trecându-și în cont și 6 asisst-uri. 

Mulțumim Romario pentru profesionalism și pentru felul în care ai apărat culorile roș-alb-albastre. Mult succes în continuare în carieră!", a transmis FC Botoșani.

