Oțelul - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:45! Duel moldav în Superliga

Partida Oțelul - FC Botoșani, va avea loc duminică, de la ora 15:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oțelul vine după remiza du Csikszereda din etapa trecută, scor 1-1, și se află pe locul zece în clasament. Gălățenii au doar două victorii în acest start de sezon.

De cealaltă parte, FC Botoșani are trei victorii din primele opt meciuri de campionat și se află pe locul șase în Superliga. Echipa lui Leo Grozavu vine după remiza din etapa trecută, 1-1 cu Universitatea Craiova.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în play-out și s-a încheiat cu victoria Oțelului cu 1-0.

