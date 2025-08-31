31 de goluri în 7 etape! Superliga propune duminică, de la ora 18:30, un duel de foc în Moldova, unde FC Botoșani primește vizita liderului Universitatea Craiova. Meciul se anunță a fi un adevărat spectacol, punând față în față cele mai bune ofensive din campionat la finalul etapei precedente: oltenii au marcat de 16 ori, în timp ce moldovenii au punctat de 15 ori.



Liderul, o singură victorie în fieful moldovenilor

Universitatea Craiova vine după un start de sezon formidabil, cu șase victorii și o remiză, rezultate care au instalat-o confortabil în fotoliul de lider. Cu toate acestea, misiunea din Moldova se anunță infernală, judecând după statistici. Terenul de la Botoșani este unul blestemat pentru alb-albaștri, care au reușit să câștige o singură dată în 14 deplasări de campionat, în iulie 2020.



În rest, palmaresul acasă este zdrobitor în favoarea gazdelor: șapte victorii și șase remize. Mai mult, echipa lui Leo Grozavu a transformat stadionul propriu într-o adevărată fortăreață în acest an calendaristic, suferind o singură înfrângere în fața propriilor suporteri, 0-1 cu Oțelul, pe 14 aprilie 2025.



Motorul ofensivei moldovene este Sebastian Mailat, care a strâns deja șase contribuții ofensive (patru goluri și două pase decisive), o performanță egalată în ligă doar de Alin Roman de la UTA.



Istoricul general al confruntărilor este însă mult mai echilibrat, cu 28 de partide în care oltenii s-au impus de 10 ori, botoșănenii de nouă ori, iar alte nouă meciuri s-au încheiat la egalitate. Iar dacă statistica nu era suficient de descurajantă pentru oaspeți, antrenorul Leo Grozavu are și el un bilanț personal negativ contra Craiovei: o singură victorie, cinci remize și două înfrângeri în ultimele opt dueluri.



Cea mai recentă dispută directă din Superligă, jucată tot în Moldova pe 22 aprilie 2025, s-a terminat cu un spectaculos 2-2, un rezultat care prefațează o nouă confruntare pe muchie de cuțit.

