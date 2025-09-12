Sebastian Mailat (27 de ani) a revenit în vară la FC Botoșani după o scurtă perioadă petrecută la Sepsi OSK, echipă care a retrogradat la finele stagiunii precedente în eșalonul secund al României.

Fotbalistul a mai fost legitimat la FC Botoșani în perioada 2022-2024. Moldovenii l-au vândut în Coreea de Sud la Suwon Bluewings pentru 250.000 de euro, doar că Mailat nu s-a acomodat și a fost nevoit să se întoarcă acasă.



A semnat cu Sepsi OSK, iar retrogradarea covăsnenilor l-au făcut în cele din urmă să meargă acasă, la FC Botoșani, unde patronul Valeriu Iftime îl percepe drept talismanul său.



”Când îl vedem pe Mailat la națională?” Răspunsul lui Valeriu Iftime



Chiar și așa, Iftime nu crede că Mailat va prinde naționala prea curând. Finanțatorul a folosit drept exemplu cazul lui Ștefan Baiaram, care traversează o perioadă bună la Universitatea Craiova, dar care nu a prins niciun minut împotriva Canadei și contra Ciprului la prima sa convocare.



”(n.r. Când îl vedem pe Mailat la națională?) E un fotbalist bun, dar dacă nu a apărut nici Baiaram aseară (n.r. marți seară cu Cipru)... Înțelegi? Fotbaliști care în campionat dau goluri multe.



Aici e teoria antrenorului, omogenitate, echipă, prietenii. Eu cred că în repriza a doua trebuia să fie mai reactiv, să schimbe ceva. Eu știam că o să primim gol, păreau mai fotbaliști”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.



Cifrele lui Sebastian Mailat

