La 72 de ani, fostul finanțator din Giulești gestionează un imperiu financiar impresionant, iar cifrele vehiculate în piață sunt amețitoare. Dumitru Dragomir susține că averea lui Copos se apropie vertiginos de pragul de un miliard de euro, grație investițiilor masive și inspirate în turism și imobiliare.



"Sunteți nebuni? E tare de tot"



Fostul șef al LPF a explicat exact de unde vin banii și a transmis, în stilul său caracteristic, că fostul rival al lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața imobiliară.



"Numai Athenee Palace face peste 200 de milioane de euro! Ce, bă, are un miliard Copos! Bineînțeles, sunteți nebuni? Are două hoteluri în Poiana Brașov, două la Eforie Nord. A vândut fabrica aia de la Pitești cu peste 30 de milioane de euro. Clădirea asta pe care a făcut-o lângă Casa Scânteii face peste 100 de milioane de euro! Copos are aproape de un miliard de euro. E tare de tot", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.



George Copos rămâne o figură emblematică pentru istoria Rapidului, club pe care l-a condus între 1992 și 2013. Sub comanda sa, giuleștenii au câștigat două titluri în Liga 1 și patru Cupe ale României, bifând și un sfert de finală de poveste în Cupa UEFA, ediția 2005-2006, contra rivalei FCSB.

