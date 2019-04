Craiova a anuntat astazi demiterea lui Devis Mangia. Echipa va fi antrenata de Corneliu Papura.

Corneliu Papura a efectuat deja primul antrenament cu echipa. Maine va avea loc conferinta de prezentare a noului antrenor.

Papura a fost pana acum principal al echipei a doua a Craiovei, care activeaza in liga a treia.

Devis Mangia, in varsta de 44 de ani, a preluat Craiova in mai 2017. El a reusit sa castige Cupa Romaniei cu Craiova in sezonul 2017-2018.