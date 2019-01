Oltenii lui Nea Marin Miliardar :) Craiova, echipa care plateste cei mai multi bani pentru cantonamentul de iarna! Comparatie cu FCSB si Dinamo

Craiova este echipa care cheltuieste cel mai mult pentru cantonamentul de iarna.

Craiova nu s-a uitat la bani, cu gandul la un parcurs de vis in a doua parte a sezonului. Devis Mangia si-a dus jucatorii in cel mai luxos hotel din Antalya, in care turcii au investit 1 miliard de euro, iar costurile suportate de club sunt pe masura.

Craiova scoate din conturi aproximativ 100.000 de euro pentru pregatirea de iarna din Antalya, mai mult decat orice club din Liga I, scrie Gazeta Sporturilor.

Terenurile de antrenament nu sunt incluse in costul cantonamentului, astfel ca pentru fiecare sedinta tehnica se platesc 2000 de euro, separat, pentru inchirierea gazonului.

FCSB a preferat Marbella, Spania, si datorita preturilor rezonabile. Costurile totale se ridica la aproximativ 75.000 de euro, in aceasta suma intrand atat cazarea, cat si facilitatile pentru pregatirea.

Dinamo achita 40.000 de euro pentru cantonamentul din Turcia, iar Iasi, Botosani sau Calarasi si-au gasit cantonamente ceva mai ieftine, de 30.000 de euro.