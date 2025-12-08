SPECIAL Transferul anunțat în exclusivitate de Sport.ro are cifre „monstruoase“. E golgheter cu 11 goluri în 10 meciuri

Transferul anunțat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro are cifre &bdquo;monstruoase&ldquo;. E golgheter cu 11 goluri &icirc;n 10 meciuri Liga 2
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristian Măgerușan traversează cea mai bună perioadă din cariera sa după plecarea de la Steaua.

TAGS:
cristi magerusancsa steauaASA Targu Mures
Din articol

Transferat în vară la ASA Târgu Mureș, mutare anunțată în exclusivitate de Sport.ro, Cristian Măgerușan s-a integrat rapid în noul său mediu și a devenit principalul om de gol al formației mureșene.

În doar 10 meciuri disputate în acest sezon de Liga 2, Măgerușan a marcat nu mai puțin de 11 goluri și a oferit trei pase decisive, cifre care îl transformă în cel mai eficient atacant din campionat. 

Performanțele sale sunt cu atât mai spectaculoase cu cât se află la egalitate în clasamentul golgheterilor cu Valentin Robu, de la Metalul Buzău, însă acesta din urmă a avut nevoie de 16 partide pentru a ajunge la același număr de goluri. 

În plus, Robu a înscris patru goluri din penalty, în timp ce Măgerușan are doar trei reușite de la punctul cu var.

  • Cristian Măgerușan, în tricoul lui CSA Steaua

ASA Târgu Mureș este pe locul doi în Liga 2

Grație golurilor sale, ASA Târgu Mureș a urcat pe locul doi în clasament, cu 33 de puncte, și se laudă cu cel mai bun golaveraj din Liga 2, +19. 

În sezonul trecut, la CSA Steaua, Măgerușan reușise 10 goluri în 23 de partide, iar acum a depășit deja această performanță în mai puțin de jumătate din numărul de meciuri.

După 16 etape, liderul Ligii 2 este Corvinul Hunedoara, cu 40 de puncte, urmat de ASA Târgu Mureș, cu 33 de puncte, la egalitate cu Sepsi OSK. 

FC Bihor ocupă locul patru, cu 32 de puncte, în timp ce CSA Steaua, fosta echipă a lui Măgerușan, se află pe locul cinci, cu 30 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
ARTICOLE PE SUBIECT
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Ionuț Radu, &rdquo;omul meciului&rdquo; &icirc;n Real Madrid &ndash; Celta Vigo
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Ionuț Radu, ”omul meciului” în Real Madrid – Celta Vigo
Mihai Stoica a avut un singur remarcat la Universitatea Craiova &ndash; CFR Cluj: &rdquo;A ajuns și la Craiova!&rdquo;
Mihai Stoica a avut un singur remarcat la Universitatea Craiova – CFR Cluj: ”A ajuns și la Craiova!”
Reacția care trădează planul-surpriză al Soranei C&icirc;rstea &icirc;n tenis, &icirc;n 2026
Reacția care trădează planul-surpriză al Soranei Cîrstea în tenis, în 2026
ULTIMELE STIRI
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: &rdquo;Parcurs spectaculos&rdquo;
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
&bdquo;Oracolul din Bălcești&rdquo; le dă speranțe campionilor: Cred că intră &icirc;n play-off! Avertisment dur pentru CFR Cluj
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”

Rom&acirc;nia &ndash; Elveția 36-24: fetele au &icirc;ncheiat Mondialul cu cea mai bună clasare din ultimii 8 ani!

România – Elveția 36-24: fetele au încheiat Mondialul cu cea mai bună clasare din ultimii 8 ani!



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: &rdquo;Parcurs spectaculos&rdquo;
Ilie Dumitrescu laudă o echipă din Superliga: ”Parcurs spectaculos”
&bdquo;Oracolul din Bălcești&rdquo; le dă speranțe campionilor: Cred că intră &icirc;n play-off! Avertisment dur pentru CFR Cluj
„Oracolul din Bălcești” le dă speranțe campionilor: "Cred că intră în play-off!" Avertisment dur pentru CFR Cluj
&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare în Superliga
Alte subiecte de interes
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau &icirc;mpotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua &icirc;n prima etapă
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
A refuzat să joace &icirc;mpotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu &bdquo;trăda&rdquo; gruparea roș-albastră
A refuzat să joace împotriva FCSB-ului! Jucătorul care și-a riscat cariera pentru a nu „trăda” gruparea roș-albastră
Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos . La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie
"Gardos mi-a nenorocit cariera si l-a durut in dos". La 7 ani de la accidentare, Bacila vorbeste despre drama traita: "Doar Dumnezeu m-a oprit sa fac vreo prostie"
CITESTE SI
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

stirileprotv Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vreme neobișnuit de caldă p&acirc;nă &icirc;nainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vreme neobișnuit de caldă până înainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptămâni

O țară a &icirc;ncasat o sumă record de la v&acirc;rstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

stirileprotv O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!