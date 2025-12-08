Transferat în vară la ASA Târgu Mureș, mutare anunțată în exclusivitate de Sport.ro, Cristian Măgerușan s-a integrat rapid în noul său mediu și a devenit principalul om de gol al formației mureșene.



În doar 10 meciuri disputate în acest sezon de Liga 2, Măgerușan a marcat nu mai puțin de 11 goluri și a oferit trei pase decisive, cifre care îl transformă în cel mai eficient atacant din campionat.



Performanțele sale sunt cu atât mai spectaculoase cu cât se află la egalitate în clasamentul golgheterilor cu Valentin Robu, de la Metalul Buzău, însă acesta din urmă a avut nevoie de 16 partide pentru a ajunge la același număr de goluri.



În plus, Robu a înscris patru goluri din penalty, în timp ce Măgerușan are doar trei reușite de la punctul cu var.

