Oltenii ii raspund lui Becali: "5 milioane doar pe piciorul drept al lui Mitrita". BOMBA: vedeta Craiovei, propusa in La Liga

Gigi Becali il vrea pe Mitrita la FCSB si spune ca da "3 milioane la orice ora". "Nici vorba", e replica oltenilor!

Oltenii nici nu vor sa auda de o oferta a FCSB-ului pentru vedetele lor, Mitrita si Bancu. Gica Craioveanu spune ca suma pronuntata de Becali este oricum prea mica. 5 milioane de euro pe pachetul Mitrita - Bancu a afirmat Becali ca e dispus sa plateasca.

Gica Craioveanu, fosta glorie a Craiovei si jucator al lui Sociedad, Villarreal si Getafe, spune ca "5 milioane face doar piciorul drept al lui Mitrita".

Craioveanu a mai dezvaluit ca i l-a propus pe Mitrita lui Javier Calleja, antrenorul lui Villarreal.

"5 milioane costa numai piciorul drept al lui Mitrita. Daca il mai punem si pe stangul, sunt vreo 10. Si Bancu valoreaza si el vreo 3-4 milioane, bani multi. Eu am vorbit cu Calleja in vara, i-am aratat niste video-uri cu Mitrita si i-a placut foarte mult. A trimis mesajul mai departe, daca nu s-a rezolvat asta nu e vina mea. Daca as fi miliardar as da 10 milioane de euro pe Mitrita si 8 milioane pe Cicaldau" , a spus Gica Craioveanu.