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Cele două echipe trimit în această perioadă mai mulți fotbaliști la loturile naționale.

Superliga intră într-o pauză datorită meciurilor din Liga Națiunilor și preliminariile europene Under 21, cu Dinamo lider și marea rivală FCSB tocmai pe locul 11 după primele zece etape.

În afara celor șapte ”câini” de mai sus ( Cătălin Cîrjan și Raul Opruț - România seniori, Alaa Bellaarouch - Maroc, Nikita Stoinov - Israel, David Irimia , Matteo Duțu și Cristian Mihai - România Under 21), a mai fost convocat însă și Oliver Hintsa , la meciurile Eritreei din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni:

FCSB a fost mai ”generoasă” cu postarea despre convocările jucătorilor internaționali:

”Șapte dintre jucătorii noștri au fost convocați la echipele naționale pentru meciurile din următoarele trei săptămâni.

Risto Radunovic va face parte din lotul Muntenegrului pentru partidele cu Cipru, Armenia și Letonia, din UEFA Nations League, în timp ce Meriton Korenica a fost convocat pentru meciurile lui Kosovo cu Irlanda, Austria și Israel, din aceeași competiție.

Dylan Batubinsika va reprezenta RD Congo în meciurile din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni cu Guineea Ecuatorială și Zimbabwe, iar Joao Paulo va evolua pentru Capul Verde tot în preliminarii, contra celor din Mali și Rwanda.

Ultimul jucător străin din lotul nostru convocat la echipa națională este Ronny Labonne, care va juca pentru Martinica în CONCACAF Nations League, unde le va întâlni pe El Salvador, Suriname și Honduras.

În ceea ce privește jucătorii români, Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian au fost chemați de Costin Curelea pentru meciurile României U21 cu Cipru și Finlanda.

De asemenea, Denis Drăguș, care fusese inițial convocat pentru meciurile României din UEFA Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia, va reveni la club, în urma accidentării din partida cu Universitatea Craiova.

Clubul nostru le urează tuturor mult succes și să revină sănătoși la antrenamente!”.