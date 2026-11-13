Gestul neașteptat făcut de Gigi Becali imediat după ce Mihai Stoica a demisionat de la FCSB

După ce informația privind demisia lui Mihai Stoica a devenit publică în cursul zilei de joi, finanțatorul echipei a fost contactat neîncetat de jurnaliști și de apropiați, potrivit Fanatik , motiv pentru care a hotărât să se izoleze pentru a stabili în liniște următoarele mutări de la FCSB .

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Unde s-a retras finanțatorul roș-albaștrilor

Gigi Becali a parcurs peste 200 de kilometri distanță de București și a mers în localitatea Comanca, din județul Vâlcea. Zona este una izolată, fără semnal la telefon, fiind locul în care patronul echipei merge frecvent pentru liniște și reculegere, și unde intenționează să se stabilească definitiv după ce se va retrage din fotbal și va vinde clubul.

În acea regiune din județul Vâlcea, finanțatorul de la FCSB a construit mai multe locuințe dotate doar cu strictul necesar. Acestea au fost ridicate pentru el și pentru câțiva apropiați care caută, la rândul lor, apropierea de Dumnezeu, printre persoanele incluse în acest plan numărându-se Ionuț Luțu, Sandu Tudor și chiar Mihai Stoica.

Gigi Becali are la dispoziție perioada de pauză generată de meciurile echipei naționale pentru a reorganiza activitatea clubului. FCSB, pregătită de Laurențiu Reghecampf, va juca următoarea partidă pe 22 noiembrie, în deplasare la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș.

Până la pauza de iarnă, formația bucureșteană mai are de disputat cinci partide în SuperLiga și una în Cupa României. Pentru perioada de mercato din iarnă, patronul clubului are în plan o campanie amplă de transferuri.