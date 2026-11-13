Prestația lui Istvan Kovacs din Italia - Franța, lăudată: "A ținut sub control un meci devenit tot mai tensionat"

Deși a condus din minutul 10, după golul lui Michael Olise, Franța lui Zinedine Zidane a pierdut duelul de pe San Siro. Francesco Pio Esposito, atacantul lui Cristi Chivu de la Inter, a egalat până la pauză. În repriza secundă, Sebastiano Esposito a ratat un penalty în minutul 60, iar în următorul sfert de oră au urmat golurile lui Davide Frattesi (63') și Francesco Pio Esposito (75'- penalty).

Istvan Kovacs a avut o prestație apreciată atât de presa italiană, cât și de cea franceză. "Ireproșabil" a fost cuvântul folosit de CalcioNews24 pentru a-l descrie pe român, în timp ce ziariștii de la La Repubblica l-au notat cu 6 și au scris despre cele două penalty-uri acordate: "Într-un fotbal în care se fluieră tot mai puțin, să acorzi penalty-urile atunci când există este un act de curaj".