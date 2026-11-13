GALERIE FOTO "Un act de curaj" Presa italiană și franceză, verdict clar în cazul lui Istvan Kovacs, după marele meci de la Milano

&quot;Un act de curaj&quot; Presa italiană și franceză, verdict clar în cazul lui Istvan Kovacs, după marele meci de la Milano Nations League
SPORT.RO
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Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul dintre Italia și Franța (3-1), disputat la Milano, în Liga Națiunilor.

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Prestația lui Istvan Kovacs din Italia - Franța, lăudată: "A ținut sub control un meci devenit tot mai tensionat"

Deși a condus din minutul 10, după golul lui Michael Olise, Franța lui Zinedine Zidane a pierdut duelul de pe San Siro. Francesco Pio Esposito, atacantul lui Cristi Chivu de la Inter, a egalat până la pauză. În repriza secundă, Sebastiano Esposito a ratat un penalty în minutul 60, iar în următorul sfert de oră au urmat golurile lui Davide Frattesi (63') și Francesco Pio Esposito (75'- penalty).

Istvan Kovacs a avut o prestație apreciată atât de presa italiană, cât și de cea franceză. "Ireproșabil" a fost cuvântul folosit de CalcioNews24 pentru a-l descrie pe român, în timp ce ziariștii de la La Repubblica l-au notat cu 6 și au scris despre cele două penalty-uri acordate: "Într-un fotbal în care se fluieră tot mai puțin, să acorzi penalty-urile atunci când există este un act de curaj".

Istvan Kovacs, în Italia - Franța

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Italienii de la Virgilio au scris și ei pe larg despre arbitrajul lui Kovacs: "Per ansamblu, un arbitraj bun într-un meci intens și bogat în faze. A acordat corect primul penalty, pentru faultul lui Gusto asupra lui Cambiaghi, la fel ca pe cel dictat pentru intervenția lui Upamecano asupra lui Vergara. Corecte au fost și cartonașele galbene arătate lui Jacquet, Pio Esposito și Bastoni. A ținut sub control un meci devenit treptat tot mai tensionat, fără scăpări deosebite în gestionarea disciplinei".

La fel ca L'Équipe, ziarul francez Le Figaro nu a contestat primul penalty acordat de Istvan Kovacs în favoarea Italiei: "Arbitrul nu a ezitat și a sancționat logic intervenția întârziată a lui Gusto asupra lui Cambiaghi".

În urma rezultatului de joi seară, Italia și Franța ocupă primele două poziții în grupa 1 din Liga A, cu 10 puncte. În ultima rundă, duminică, Italia va juca pe terenul Belgiei, în timp ce Franța va primi vizita Turciei.

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