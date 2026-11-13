S-a confirmat! România poate primi un adversar horror și din urna a doua în preliminariile EURO 2028

S-a confirmat! România poate primi un adversar horror și din urna a doua în preliminariile EURO 2028 Nationala
SPORT.RO
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România își va afla adversarele din preliminariile EURO 2028 după tragerea la sorți programată la începutul lunii decembrie.

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TurciaEchipa NationalaPreliminarii EURO 2028
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Turcia, posibilă adversară a României în preliminariile EURO 2028 din urna a doua

După ce a pierdut primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România știe deja că se va afla în a treia urnă valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Tricolorii vor întâlni, astfel, două echipe mai bine cotate, cel puțin pe hârtie.

Clasamentele din Liga Națiunilor sunt cele care determină urnele valorice, iar meciul Turcia - Belgia 1-2, de joi seară, a confirmat că România ar putea da peste încă un adversar de calibru în preliminarii.

Fără niciun punct în primele 5 meciuri din Liga A, contra Italiei, Franței și Belgiei, Turcia este acum sigură că se va afla în urna a doua. Formația care ne-a eliminat în barajul pentru Cupa Mondială din acest an ar putea fi astfel din nou adversara României.

Din prima urnă valorică, România are șanse foarte mari să dea peste un "balaur". Naționale precum Spania, Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Olanda, Grecia sau Belgia sunt deja sigure de prezența aici.

Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 este programată pe 6 decembrie, la Belfast. La turneul final se vor califica direct cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde. Cele 4 locuri rămase vor fi rezervate țărilor gazdă și echipelor din play-off.

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