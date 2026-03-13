Rapid primește vizita celor de la Dinamo în Giulești, în prima etapă din play-off-ul Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”

La conferința de presă premergătoare derby-ului, Costel Gâlcă a evidențiat că își dorește ca elevii săi să aibă un joc consistent și să facă tot ce le stă în putință pentru a-și adjudeca titlul la sfârșitul play-off-ului.

În sezonul regulat, Rapid a bătut-o pe Dinamo atât în tur, cât și în retur, cu 2-0, respectiv 2-1. Ambele confruntări au avut loc pe Arena Națională

”De mâine începe play-off-ul pentru noi. Ne dorim în primul rând să avem un joc consistent. Va fi diferit de ceea ce s-a întâmplat în sezonul regulat.

De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo.

Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari.

Echipa trebuie să dea totul și să creadă în acest drum spre titlu ca pe o șansă de a intra în istoria clubului”, a spus Gâlcă.

Cine arbitrează Rapid - Dinamo. Derby-ul e sâmbătă, de la 21:00

Din informațiile Sport.ro și Pro TV, Istvan Kovacs va arbitra Rapid - Dinamo

El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).

Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.