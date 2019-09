OFICIAL! Ultima zi a pietei de mercato, cea mai aglomerata! Revenire de senzatie la CFR! Anuntul facut de campioana Romaniei

CFR Cluj si-a anuntat ultimul transfer al acestui sezon prin revenirea lui Kevin Boli

Fundasul central in varsta de 28 de ani, a revenit la CFR sub forma de imprumut pentru un sezon, cu o optiune de cumparare definitiva in vara anului urmator.

Francezul a mai evoluat pentru Campioana Romaniei in sezonul 2017/2018, dupa care a fost imprumutat la Hengfeng, revenind la Cluj in 2018, tot sub forma de imprumut. In luna iunie, Boli s-a intors la echipa din China, CFR reusind sa obtina un nou imprumut la sfarsitul perioadei de transfer.

Kevin Boli a mai evoluat si la Royal Excel Mouscron, CS Sedan-Ardennes si Viitorul. La Viitorul a jucat 80 de partide, reusind sa inscrie 4 goluri si sa ofere 3 assist-uri.

"BINE AI REVENIT, KEVIN BOLI!





Clubul CFR 1907 Cluj anunta imprumutul fundasului central Kevin Boli de la formatia chineza Guizhou Henfeng. Fotbalistul francez revine astfel sub comanda lui Dan Petrescu pentru a ajuta CFR-ul la indeplinirea obiectivelor stabilite.





La finalul imprumutului, clubul nostru va putea activa clauza de cumparare definitiva a fundasului.





Bine ai revenit in Gruia, Kevin! Mult succes in tricoul "alb-visiniu"!





Hai CFR!", comunicat oficial pe pagina de Facebook a celor de la CFR Cluj.