"L-ai vandut, nenorocitule, sa-ti iei casa in Bahamas!" Iftime, declaratii incredibile dupa ce fanii l-au injurat pentru plecarea lui Golofca la CFR Cluj! Ce le-a transmis

Valeriu Iftime a rabufnit dupa egalul cu Clinceni de pe propriul teren.

Principalul finantator al celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a mers la conferinta de presa de dupa partida dintre Botosani si Academica Clinceni, incheiata cu scorul de 2-2. Iftime le-a raspuns fanilor care i-au reprosat faptul ca l-a lasat sa plece pe Catalin Golofca la CFR Cluj.



"Atatea injuraturi cate am primit in seara asta (rade) nu am primit de la Sarbatorile de iarna, cand eram mascat si nu stiau daca sunt eu. <<L-ai vandut pe Golofca, nenorocitule, ai luat bani si-ti faci casa in Bahamas>>. Oamenii-s nervosi, trebuie sa se descarce pe cineva, din pacate, nici eu nu sunt asa de bun paratrasnet pentru toate afuriseniile oamenilor.



Eu-i inteleg pentru ca si eu injur pe cineva. Cand mancarea-i proasta, injuri statul, cand n-ai bani, injuri guvernul.



Golofca e un satelit. El a plecat la FCSB. Dupa ce a jucat... o noapte, a plecat. La Cluj, a prins un virus si a venit acasa virusat. E un copil caruia daca nu-i dadeam drumul, il gaseam pe Siret, pe la Galati. Sa nu creada careva ca-mi iau eu tv din banii pe Golofca. Doamne fereste!" a spus Valeriu Iftime in conferinta de presa de dupa partida.