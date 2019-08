OFICIAL | Dinamo nu mai are antrenor: Neagoe a plecat din "Stefan cel Mare"! Cine e favorit sa-i ia locul  

Dinamo nu mai antrenor din aceasta seara.

Dinamo a anuntat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe pentru incheierea raporturilor contractuale. Neagoe a stat pe banca lui Dinamo doar un singur meci in noul sezon: partida din prima etapa cu Viitorul.

Tehnicianul in varsta de 51 de ani a suferit un infarct in timpul partidei cu Craiova din etapa a doua, a fost transportat la spital, iar de atunci nu a mai luat loc pe banca. Locul sau a fost tinut de secundul Sebastian Moga.

Nici Leo Grozavu, nici Dario Bonetti nu vin la Dinamo. "Cainii" au negociat cu amandoi, dar discutiile nu s-au concretizat. Pana la urma, acestia au ajuns la optiunea Dusan Uhrin Jr, anunta Digisport. Potrivit sursei citate, tehnicianul ceh este asteptat la Bucuresti.

Chiar daca Bonetti era unul dintre favoritii suporterilor, el fiind si artizanul ultimului mare moment european al lui Dinamo, victoria de la Liberec, italianul nu s-a inteles cu echipa din Stefan cel Mare. In aceste conditii, oficialii gruparii alb-rosii s-au reorientat.

Dusan Uhrin vine dupa un an de pauza. El a antrenat-o ultima data pe Mlada Boleslav, adversara FCSB-ului din turul 3 al UEFA Europa League. La Mlada, el a stat 10 meciuri si a bifat 4 victorii, un egal si 5 infrangeri in sezonul 2017/18. In Romania, Uhrin a mai antrenat Poli Timisoara si CFR Cluj.