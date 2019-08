Dinamo a decis rezilierea contractului lui Neagoe! Principala varianta de antrenor ajunge diseara in Romania!

Dinamo ii va rezilia contractul lui Eugen Neagoe si staff-ului sau.

Sefii din Stefan cel Mare au ajuns la o intelegere cu partile implicate, scrie GSP.

Este vorba despre o conventie de reziliere facuta de mai multe zile, iar cei din staff-ul lui Neagoe vor ramane in continuare sa conduca antrenamentele celor de la Dinamo.

Dario Bonetti ar putea sa-i ia locul lui Neaoge pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a fost contactat de sefii din Stefan cel Mare si ar urma sa ajunga diseara in Romania.

Bonetti a fost la Dinamo in perioada iunie - octombrie 2009 si aprilie - noiembrie 2012.

Dario Bonetti a ramas un sustinator Dinamo si trimite frecvent mesaje fanilor prin intermediul retelelor de socializare. Fanii l-au asaltat si acum cu mesaje in care ii cer sa se intoarca in Stefan cel Mare.

Cu Dario Bonetti, Dinamo a castigat Cupa Romaniei in 2012 si Supercupa in acelasi an.

ASA Targu Mures e ultima echipa antrenata de Bonetti, in 2016!