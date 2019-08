Cati bani castiga o campioana mondiala la fotbal! Salariul lui Megan Rapinoe, capitanul si vedeta SUA, dezvaluit: e mai mic decat al jucatorilor de la Viitorul ori Dinamo

Megan Rapinoe (33 de ani) este capitanul si vedeta nationalei de fotbal feminin a Statelor Unite. SUA a cucerit titlul mondial in aceasta vara, in Franta.

Megan Rapinoe este considerata a fi una dintre cele mai bune jucatoare din lume. Capitan al nationalei Statelor Unite, ea a contribuit la cucerirea titlului mondial in aceasta vara. Rapinoe mai are in palmares un titlu mondial cucerit in 2015, dar si o medalie de aur cucerita la Jocurile Olimpice din 2012.

Rapinoe, care a adunat 158 de meciuri si 50 de goluri pentru nationala SUA, evolueaza acum la Reign FC, in tara natala. Ea a mai trecut pe la Chicago Red Stars, Philadelphia Independence, MagicJack, Sydney FC, Seattle Sounders si Olympique Lyon.

O jucatoare extrem de vocala, o activista convinsa, Rapinoe este creditata si cu sanse la o candidatura pentru presedintia Statelor Unite. Ea este un adversar declarat al lui Donald Trump si al Partidului Republican. Rapinoe a si-a afirmat public orientarea sexuala, recunoscand ca este lesbiana.

Cati bani castiga Megan Rapinoe, vedeta SUA

Potrivit Goal.com, Megan Rapinoe, una dintre cele mai bune jucatoare ale lumii, are o avere de circa 2.000.000$.

Rapinoe are un salariu anual de 46.200$, reprezentand limita maxima permisa in NWSL (National Women's Soccer League). Pe langa acesti bani, ea mai castiga din contracte de publicitate.

Goal.com mai noteaza ca in total, din salariu si contractele de publicitate, Rapinoe castiga anual in jur de 168.000$.

In 2016, Megan Rapinoe a filmat o reclama pentru Nike, inc are a aparut si Cristiano Ronaldo, iar recent a filmat un spot pentru Vitamin Water. Acesta are un parteneriat si cu Microsoft.