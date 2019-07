OFERTA NEASTEPTATA primita de Ronaldinho: un club minuscul negociaza cu fostul star al Barcei! Brazilianul s-a retras de 4 ani!

Ronaldinho a primit o oferta neasteptata la patru ani de la retragere.

Ronaldinho este unul dintre cei mai iubiti si apreciati jucatori din toate timpurile si chiar daca s-a retras de patru ani starul brazilian inca primeste oferte.

Presa din Malta noteaza ca formatia Birkirkara incearca sa-l convinga sa revina pe teren. Jurnalistii maltezi sustin ca oferta clubului este una cat se poate de reala, iar negocierile sunt in plina desfasurare.

Ronaldinho, in varsta de 39 de ani, a castigat Balonul de Aur in 2005 si a jucat in cariera la PSG, Barcelona sau AC Milan. Ultima echipa a lui Ronaldinho a fost Fluminense, in 2015.