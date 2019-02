OFICIAL! Culio a semnat: ANUNTUL facut de CFR Cluj

Emmanuel Culio a decis!

Culio si-a prelungit contractul cu CFR Cluj cu inca un an. Actuala intelegere a mijlocasului argentinian expira in vara.

Cei de la CFR i-au facut lui Culio propunerea de prelungire cu toate ca acesta va implini 36 de ani anul acesta.

Noul contract al argentinianului e valabil pana in 2020.

"Suntem bucurosi sa va anuntam ca Juan Emmanuel Culio, unul dintre liderii echipei noastre, si-a prelungit pentru inca un sezon contractul cu CFR 1907 Cluj.





Unul dintre veteranii Campioanei Romaniei ramane in Gruia sa castige noi trofee alaturi de CFR.





Mijlocasul argentinian a revenit la CFR Cluj in vara anului 2017 cu gandul de a deveni din nou campion, reusind acest lucru pentru a 3-a oara in cariera in tricoul “alb-visiniu”!





Culio este un model pentru tinerii din vestiarul CFR-ului, iar faptul ca el a ales sa continue in Gruia ne bucura si ne da incredere pentru ceea ce va urma.





195 de meciuri in tricoul “alb-visiniu”, 21 de goluri si 30 de pase decisive sunt cifrele pe care Culio le-a bifat la CFR Cluj!", este mesajul publicat de cei de la CFR.