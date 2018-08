CFR 2-1 CHIAJNA | "Edi e de nota 100, un om incredibil! INCREDIBIL!" Culio, indragostit de Iordanescu dupa ce a plecat! :) Cine l-a dat afara

CFR Cluj a obtinut prima victorie in 3 etape. A batut Chiajna cu 2-1.

"Am vrut doar sa batem, nu ne-a interesat scorul", spune Culio. Argentinianul insista ca nu a avut nicio contributie la demiterea lui Edi Iordanescu, asa cum au venit informatiile din interiorul CFR-ului.

"Mailat a jucat foarte bine, ne pare rau ca n-a dat gol. Se intampla in fotbal. Bine ca am castigat noi. Am schimbat antrenorii, Petrescu a plecat, Edi a plecat, Conceicao e si el la fel ca Petrescu si Edi, un antrneor bun. Eu am avut o relatie foarte buna cu Edi Iordanescu, de nota 100. Ca om, e incredibil. Cred ca a fost decizia conducerii sa plece. Noi nu am putut sa facem nimic. Noi trebuie sa ne facem treaba pe teren, atat. Mereu am incercat sa jucam bine. Azi am avut multe ocazii, important e ca am castigat, asta e tot ce ne-a interesat. Acum e foarte important sa ajungem in grupele Europa League. Clubul de asta ne plateste, noi asta trebuie sa facem", a spus Culio la Digisport.