MALMO - CFR CLUJ 1-1 // Ilie Dumitrescu a explodat la adresa lui Culio dupa eliminarea de la Malmo: "De unde venim?!" Ce a spus fostul atacant despre argentinian

Culio si-a lasat echipa in inferioritate numerita intr-un moment cheie al meciului de la Malmo. Acesta a luat al doilea galben in minutul 77, cand CFR alerga dupa golul izbavitor.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a incercat sa-l scuze pe veteranul Culio, spunand ca mijlocasul a jucat foarte determinat. Afirmatia nu a fost pe placul lui Ilie Dumitrescu, care a taxat atat spusele lui Muresan, dar si jocul argentinianului Culio.

"Muresan incerca sa imi aduca scuze mie ca Culio ia al doilea cartonas galben, ca e un jucator cu experienta. Tocmai, un jucator care are determinare e luptator. As vrea sa luam cifrele, atingeri, recuperari, mingi recuperate. Din exterior nu am vazut un plus.

Nu ai cum sa accepti o iesire nervoasa de acest fel. Jucatorul lasa echipa in inferioritate numerica intr-un moment bun. De unde venim? Eu nu vin de pe bancile facultatii direct in emisiune. Eu vin din iarba. Trebuie, in zona individuala, trebuie sa dai un mesaj", a spus Ilie Dumitrescu la Digi.