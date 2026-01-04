Mijlocașul a împlinit astăzi, 4 ianuarie, vârsta de 36 de ani, însă publicațiile din străinătate îl dau drept candidat pentru a semna în această iarnă cu Real Madrid.

Revine Toni Kroos la Real Madrid?!

Madrilenii vor să se întărească pentru a doua parte a sezonului, iar Xabi Alonso își dorește, printre altele, și un mijlocaș.

O publicație de sport a distribuit pe Instagram mai multe variante pentru mijlocul terenului celor de la Real Madrid, iar pe această listă se află și Toni Kroos, legendarul mijlocaș al madrilenilor, alături de jucători precum Vitinha, Rodri și Declan Rice.

Germanul a răspuns la postare și a adăugat mesajul ”Bună încercare”, alături de un emoji cu râsete.