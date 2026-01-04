FOTO Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț

Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț
Toni Kroos a decis să își încheie cariera de fotbalist în 2024, după Campionatul European. 

Mijlocașul a împlinit astăzi, 4 ianuarie, vârsta de 36 de ani, însă publicațiile din străinătate îl dau drept candidat pentru a semna în această iarnă cu Real Madrid.

Revine Toni Kroos la Real Madrid?!

Madrilenii vor să se întărească pentru a doua parte a sezonului, iar Xabi Alonso își dorește, printre altele, și un mijlocaș.

O publicație de sport a distribuit pe Instagram mai multe variante pentru mijlocul terenului celor de la Real Madrid, iar pe această listă se află și Toni Kroos, legendarul mijlocaș al madrilenilor, alături de jucători precum Vitinha, Rodri și Declan Rice.

Germanul a răspuns la postare și a adăugat mesajul ”Bună încercare”, alături de un emoji cu râsete.

Sergio Ramos i-a trimis un mesaj lui Toni Kroos

În ziua în care a împlinit 36 de ani, Toni Kroos a primit un mesaj special din partea lui Sergio Ramos, fostul său coechipier de la Real Madrid.

Marele Antonio își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, drag prieten! Să te bucuri de ziua ta și să continui să te bucuri de viață cu acea autenticitate care te caracterizează. Mi-e dor de tine, frate”, a scris Sergio Ramos pe Instagram.

