VIDEO Primele imagini cu jucătorii lui FCSB în Antalya! Cum arată lotul campioanei

Primele imagini cu jucătorii lui FCSB &icirc;n Antalya! Cum arată lotul campioanei Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elevii lui Elias Charalambous sunt momentan în afara locurilor de play-off.

TAGS:
FCSBAntalyaBesiktasElias CharalambousGloria Sports Arena
Din articol

FCSB, locul 9 în Superligă, și-a început cantonamentul de iarnă de la Antalya, din Turcia.

”Campionii României au ajuns duminică după-amiază în Antalya, unde se vor pregăti până pe 15 ianuarie. 

Aceștia s-au cazat la Gloria Sports Arena, acolo unde merg în mod tradițional pentru cantonamentul de iarnă și vor efectua, începând cu ora locală 18:00 (17:00 ora României), primul antrenament din 2026”, a precizat FCSB pe pagina oficială de Facebook.

Meci amical cu Beșiktaș Istanbul și lotul lui FCSB din cantonament

Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș. 

Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena.

Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament:

Vali Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Andre Duarte, Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu, Grahovac, Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Popa, Denis Alibec, Dennis Politic, Dăncuș, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic, David Miculescu, Tavi Popescu, Matei Popa, Luca Ciobanu, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Sunderland 1-1! Trupa lui Drăgușin, doar egal &icirc;n fața &bdquo;nou-promovatei&rdquo; din Premier League! Ce a făcut rom&acirc;nul
Tottenham - Sunderland 1-1! Trupa lui Drăgușin, doar egal în fața „nou-promovatei” din Premier League! Ce a făcut românul
Louis Munteanu merge &icirc;n Germania
Louis Munteanu merge în Germania
OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea &icirc;n MLS
OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea în MLS
Mikaela Shiffrin, &icirc;nvinsă la Kranjska Gora de marea ei rivală!
Mikaela Shiffrin, învinsă la Kranjska Gora de marea ei rivală!
Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț
Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Culisele plecării atacantului de la FCSB: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

&Icirc;ncă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: &rdquo;Mi-a spus că nu vrea!&rdquo;

Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!”



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu merge &icirc;n Germania
Louis Munteanu merge în Germania
Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț
Toni Kroos, revenire spectaculoasă la Real Madrid! Mesajul transmis de mijlocașul neamț
I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
Tottenham - Sunderland 1-1! Trupa lui Drăgușin, doar egal &icirc;n fața &bdquo;nou-promovatei&rdquo; din Premier League! Ce a făcut rom&acirc;nul
Tottenham - Sunderland 1-1! Trupa lui Drăgușin, doar egal în fața „nou-promovatei” din Premier League! Ce a făcut românul
OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea &icirc;n MLS
OUT de la echipa națională?! Marea problemă a lui Louis Munteanu după plecarea în MLS
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Eșec pentru Rapid București &icirc;n al doilea amical al iernii
Eșec pentru Rapid București în al doilea amical al iernii
Adina Diaconu merge ceas &icirc;n Antalya! Ce au făcut la dublu-mixt Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu&nbsp;
Adina Diaconu merge ceas în Antalya! Ce au făcut la dublu-mixt Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu 
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: Nu e un adio, ne revedem cur&acirc;nd!
Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
Florinel Coman, aproape de transferul carierei! Ce club de top din Europa a pus ochii pe starul de la FCSB
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!