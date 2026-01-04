Aceștia s-au cazat la Gloria Sports Arena, acolo unde merg în mod tradițional pentru cantonamentul de iarnă și vor efectua, începând cu ora locală 18:00 (17:00 ora României), primul antrenament din 2026” , a precizat FCSB pe pagina oficială de Facebook.

”Campionii României au ajuns duminică după-amiază în Antalya, unde se vor pregăti până pe 15 ianuarie.

FCSB, locul 9 în Superligă, și-a început cantonamentul de iarnă de la Antalya, din Turcia.

Meci amical cu Beșiktaș Istanbul și lotul lui FCSB din cantonament



Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș.

Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena.

Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament:

Vali Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Andre Duarte, Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu, Grahovac, Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Popa, Denis Alibec, Dennis Politic, Dăncuș, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic, David Miculescu, Tavi Popescu, Matei Popa, Luca Ciobanu, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu.

