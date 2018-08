"Haideti sa va zic adevarul, ca s-a vorbit prea mult". Culio a dezvaluit ce s-a intamplat intre el si Edi Iordanescu, inaintea demiterii antrenorului

Dunarea Calarasi 0-0 CFR | Emmanuel Culio a vorbit despre situatia de la CFR si despre schimbarea lui Edi Iordanescu.

"A fost greu, terenul a fost incarcat de apa. E bine ca echipa a jucat bine, am avut ocazii multe, clare.

E mai bine ca am gresit acum, in debutul de sezon. Speram ca dupa etapa a 6-a sau a 7-a sa aratam mult mai bine.



S-a vorbit prea mult saptamana asta despre ce s-a intamplat la echipa, am auzit ca eu am dat afara antrenorul. Nu e adevarat, cei care au spus asta mint! Nu a fost asa, nu am aruncat cu tricoul spre Edi. A fost o discutie, dar nimic altceva.

A fost o discutie despre fotbal, asa cum se intampla in cantonament.

Relatia noastra a fost buna.

Dar nu e adevarat ca jucatorii l-au dat afara pe antrenor.

Eu nu am mers la patron pentru a-i spune nici sa-l tina pe Edi, pentru ca pe mine nu m-a sunat nimeni. Au fost alti jucatori.

E prima data cand se intampla ca un antrenor sa fie demis dupa prima etapa, dar asa e in fotbal. Am facut un meci bun cu Edi pe banca in Supercupa, am castigat trofeul.

Treaba mea este, insa, pe teren, nu in birouri. Noi trebuie sa ne gandim la meciul cu Malmo si sa intoarcem scorul", a spus Emmanuel Culio.