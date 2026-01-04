Primele imagini cu jucătorii lui FCSB în Antalya! Cum arată lotul campioanei

Schioarea elveţiană Camille Rast a obţinut victoria în slalomul feminin de la Kranjska Gora (Slovenia), desfăşurat duminică, în care a învins-o pe "regina" acestei probe, americanca Mikaela Shiffrin, liderul Cupei Mondiale de schi alpin.

Rast, care câştigase sâmbătă slalomul uriaş găzduit de staţiunea slovenă, s-a impus cu timpul de 1 min 40 sec 20/100 la capătul celor două manşe ale concursului de duminică.

1. Camille Rast, 2. Mikaela Shiffrin la slalom



Ea a devansat-o cu 14/100 pe Shiffrin, care a trebuit să se mulţumească cu locul secund, după ce reuşise să termine învingătoare în primele cinci probe de slalom din această iarnă.

Pe poziţia a treia, la 01 sec 83/100, s-a clasat elveţianca Wendy Holdener.

Mikaela Shiffrin este deţinătoarea recordului de victorii în circuitul mondial (106), dintre care 69 au fost obţinute la slalom.

1. Mikaela Shiffrin, 2. Camille Rast la general



Americanca ocupă primul loc în clasamentul general al Cupei Mondiale feminine de schi alpin, cu 823 de puncte, urmată de Camille Rast (703 puncte) şi de neozeelandeza Alice Robinson (484 puncte).

Shiffrin domină şi ierarhia Cupei Mondiale de slalom, cu un avans de 280 de puncte faţă de Rast, informează Agerpres.

