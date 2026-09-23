Căpitanul naționalei se află în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo, iar U Cluj a profitat de această situație și negociază pentru transfer.

Radu Constantea, președintele „studenților”, a confirmat pentru PRO TV și Sport.ro că discuțiile cu Stanciu au avansat. U Cluj negociază în paralel și pentru Andrei Burcă, fundașul care are, la rândul său, contract în China.

Radu Constantea: „Discuțiile au avansat”

„Cu Stanciu, discuțiile au avansat mai mult în ultima perioadă, dar încă nu e nimic concretizat. Este un jucător pe care orice club din România și-l dorește, dar trebuie să ținem cont și de situația lui, să vedem ce discuții va avea cu clubul din China. În varianta în care se va întoarce în România, cu siguranță suntem o opțiune de luat în considerare.

Este un jucător extrem de important pentru orice echipă care evoluează în România. Avem anumite discuții cu el, anumite argumente și vom încerca să îl convingem.

Andrei Burcă, la fel, este un jucător interesant, avem discuții, are contract în China și alte oferte vor mai veni în perioada următoare. Dacă ia în considerare oferta noastră, suntem pregătiți”, a spus Radu Constantea pentru PRO TV și Sport.ro.

Stanciu a început fotbalul la Unirea Alba Iulia și a ajuns apoi la Vaslui și FCSB. În 2016, Anderlecht a plătit 10 milioane de euro pentru transferul său. Ulterior, mijlocașul a mai evoluat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.