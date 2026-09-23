Anunțul care îi dă fiori lui Hagi!I Ce se întâmplă cu starurile Isak și Gyokeres la Suedia - România

Suedia, formație care a ajuns în 16-imile Cupei Mondiale din vară, are un atac de invidiat, cu Alexander Isak și Viktor Gyokeres anunțați titulari la meciul cu România.

Isak și Gyokeres, anunțați titular contra României. Graham Potter: "Vrem cea mai puternică echipă în fiecare meci"

Anunțul a fost făcut chiar de Graham Potter. Selecționerul Suediei spune că vrea să mizeze pe cel mai bun prim 11 la fiecare dintre cele patru meciuri din această acțiune și nu exclude varianta ca Isak și Gyokeres să fie mereu titulari.

145 de milioane de euro a costat transferul lui Isak la Liverpool, de la Newcastle, vara trecută. În acest sezon, vârful lui Andoni Iraola a reușit 4 goluri în 7 meciuri.

Gyokeres, care a costat-o pe Arsenal 67 de milioane de euro, are un start modest la campioana din Premier League. A fost titular doar în Cupa Ligii Angliei, iar până acum nu a înscris.

"Va fi un puzzle, dar sunt meciuri importante și vrem să le câștigăm. Știm ce înseamnă victoriile și rezultatele mai slabe în perspectiva Campionatului European, așa că înțelegem cât de importante sunt. Nu vom face schimbări doar de dragul de a le face. Vrem să câștigăm și să încercăm să folosim cea mai puternică echipă în fiecare meci. Nu e chiar atât de simplu să trimiți pe teren cea mai puternică echipă. Trebuie să iei în calcul toate aspectele, dar vom încerca să câștigăm meciurile.

Cred că e dificil să fii titular și să joci 90 de minute în fiecare meci. De aici pornim, apoi vom vedea cum decurg partidele. E greu să anticipezi când ai mai multe meciuri în față. Isak a jucat mult în ultima vreme, este într-o formă bună și, din câte îl cunosc, vrea să fie titular. Dar trebuie să vedem cum se simte fiecare, cum reacționează și cum se recuperează. E posibil ca Gyokeres și Isak să fie titulari în fiecare meci, însă nu să joace toate minutele. Nu există nicio șansă să joace integral toate partidele.

E greu să planifici lucrurile din timp. Trebuie să te concentrezi pe următorul meci și să încerci să-l câștigi. Nu e ușor să câștigi, iar următorul meci este întotdeauna cel mai important. Partida cu România va fi dificilă, așa că vom încerca să aliniem cea mai puternică echipă posibilă. Situația se poate schimba oricând, dar asta face parte din meserie și e ceva normal", a spus Graham Potter, potrivit Fotbollskanalen.