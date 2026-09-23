Anunțul care îi dă fiori lui Hagi!I Ce se întâmplă cu starurile Isak și Gyokeres la Suedia - România

Anunțul care îi dă fiori lui Hagi!I Ce se întâmplă cu starurile Isak și Gyokeres la Suedia - România Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suedia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, la Solna, în cadrul primei runde din noua ediție a Ligii Națiunilor.

TAGS:
Alexander IsakViktor GyokeresGraham PotterSuediaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Suedia, formație care a ajuns în 16-imile Cupei Mondiale din vară, are un atac de invidiat, cu Alexander Isak și Viktor Gyokeres anunțați titulari la meciul cu România.

Isak și Gyokeres, anunțați titular contra României. Graham Potter: "Vrem cea mai puternică echipă în fiecare meci"

Anunțul a fost făcut chiar de Graham Potter. Selecționerul Suediei spune că vrea să mizeze pe cel mai bun prim 11 la fiecare dintre cele patru meciuri din această acțiune și nu exclude varianta ca Isak și Gyokeres să fie mereu titulari.

  • 145 de milioane de euro a costat transferul lui Isak la Liverpool, de la Newcastle, vara trecută. În acest sezon, vârful lui Andoni Iraola a reușit 4 goluri în 7 meciuri.
  • Gyokeres, care a costat-o pe Arsenal 67 de milioane de euro, are un start modest la campioana din Premier League. A fost titular doar în Cupa Ligii Angliei, iar până acum nu a înscris.

"Va fi un puzzle, dar sunt meciuri importante și vrem să le câștigăm. Știm ce înseamnă victoriile și rezultatele mai slabe în perspectiva Campionatului European, așa că înțelegem cât de importante sunt. Nu vom face schimbări doar de dragul de a le face. Vrem să câștigăm și să încercăm să folosim cea mai puternică echipă în fiecare meci. Nu e chiar atât de simplu să trimiți pe teren cea mai puternică echipă. Trebuie să iei în calcul toate aspectele, dar vom încerca să câștigăm meciurile.

Cred că e dificil să fii titular și să joci 90 de minute în fiecare meci. De aici pornim, apoi vom vedea cum decurg partidele. E greu să anticipezi când ai mai multe meciuri în față. Isak a jucat mult în ultima vreme, este într-o formă bună și, din câte îl cunosc, vrea să fie titular. Dar trebuie să vedem cum se simte fiecare, cum reacționează și cum se recuperează. E posibil ca Gyokeres și Isak să fie titulari în fiecare meci, însă nu să joace toate minutele. Nu există nicio șansă să joace integral toate partidele.

E greu să planifici lucrurile din timp. Trebuie să te concentrezi pe următorul meci și să încerci să-l câștigi. Nu e ușor să câștigi, iar următorul meci este întotdeauna cel mai important. Partida cu România va fi dificilă, așa că vom încerca să aliniem cea mai puternică echipă posibilă. Situația se poate schimba oricând, dar asta face parte din meserie și e ceva normal", a spus Graham Potter, potrivit Fotbollskanalen.

Cum arată lotul actualizat al Suediei pentru această acțiune

Portari

  • Melker Ellborg – Sunderland
  • Viktor Johansson – Stoke City
  • Noel Törnqvist – Monza

Fundași

  • Hjalmar Ekdal – Burnley
  • Gabriel Gudmundsson – Leeds United
  • Emil Holm – Bologna
  • Gustaf Lagerbielke – Braga
  • John Mellberg – RB Salzburg
  • Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa
  • Hampus Skoglund – Hammarby
  • Carl Starfelt – Celta Vigo
  • Elliot Stroud – Hull City
  • Daniel Svensson – Borussia Dortmund

Mijlocași și atacanți

  • Paulos Abraham – Hammarby
  • Yasin Ayari – Brighton
  • Lucas Bergvall – Tottenham
  • Alexander Bernhardsson – Wolfsburg
  • Viktor Gyökeres – Arsenal
  • Alexander Isak – Liverpool
  • Jesper Karlström – Udinese
  • Hugo Larsson – Fulham
  • Sebastian Nanasi – Strasbourg
  • Benjamin Nygren – Celtic
  • Williot Swedberg – Celta Vigo
  • Patrik Wålemark – Lech Poznań
  • Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
ULTIMELE STIRI
Ce șanse are Daniele De Rossi să fie dat afară de Dan Șucu de la Genoa
Ce șanse are Daniele De Rossi să fie dat afară de Dan Șucu de la Genoa
Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"
Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"
Se conturează semifinalele la Euro Volley 2026! Reacția emoționantă a federației după România - Franța 0-3 în sferturi
Se conturează semifinalele la Euro Volley 2026! Reacția emoționantă a federației după România - Franța 0-3 în sferturi
Dinamo s-a decis și pune 1,4 milioane de euro la bătaie. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Dinamo s-a decis și pune 1,4 milioane de euro la bătaie. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer”
Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

„Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului

„Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului



Recomandarile redactiei
Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"
Înlocuitor pentru Denis Drăguș la echipa națională: "Nu așa era normal?"
Dinamo s-a decis și pune 1,4 milioane de euro la bătaie. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Dinamo s-a decis și pune 1,4 milioane de euro la bătaie. Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Se conturează semifinalele la Euro Volley 2026! Reacția emoționantă a federației după România - Franța 0-3 în sferturi
Se conturează semifinalele la Euro Volley 2026! Reacția emoționantă a federației după România - Franța 0-3 în sferturi
Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer”
Ca-n vestul sălbatic! Episod halucinant după un meci de Liga 2: „A scos pistolul și a tras în aer”
Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"
Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"
Alte subiecte de interes
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Pe bandă rulantă! Atacantul care a înscris mai multe goluri decât FCSB în anul 2024
Pe bandă rulantă! Atacantul care a înscris mai multe goluri decât FCSB în anul 2024
Topul golgheterilor din Champions League! Vârful de lance al Barcelonei și restul lumii
Topul golgheterilor din Champions League! Vârful de lance al Barcelonei și restul lumii
Fosta campioană a Angliei din 2016 și-a găsit antrenor. Un manager trecut pe la Chelsea va semna contractul
Fosta campioană a Angliei din 2016 și-a găsit antrenor. Un manager trecut pe la Chelsea va semna contractul
Inter i-a găsit înlocuitor lui Cristi Chivu! Ce urmează pentru antrenorul român
Inter i-a găsit înlocuitor lui Cristi Chivu! Ce urmează pentru antrenorul român
CITESTE SI
Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

stirileprotv Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

stirileprotv Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

stirileprotv Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!