EXCLUSIV Cosmin Bărcăuan, înainte de debutul României în Nations League: „Bosnia e o echipă incomodă. Toți avem foame de rezultat”

Cosmin Bărcăuan, înainte de debutul României în Nations League: „Bosnia e o echipă incomodă. Toți avem foame de rezultat” Nationala
Ionut Stoica
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România se pregătește pentru debutul în Nations League. 

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Cosmin BarcauanRomaniabosniaSuediaNations League
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Naționala pregătită de Gică Hagi va întâlni Suedia vineri, nu mai devreme de ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, într-un prim meci oficial pentru selecționerul „tricolorilor”.

Înaintea debutului din Suedia, Sport.ro a discutat cu Cosmin Bărcăuan, fost internațional român și fost fundaș la echipe precum Dinamo, PAOK Salonic, Șahtior Donețk sau Universitatea Craiova. 

Cosmin Bărcăuan: „Toți avem foame de rezultate”

Fostul stoper, ajuns la 48 de ani, a vorbit pentru site-ul nostru despre așteptările pe care le are de la noua echipă națională și despre primele adversare din grupă.

„Îți dai seama că toți avem o foame de rezultat și o foame să vedem echipa națională a României, în sfârșit, pe un drum bun. Am așteptări, sper ca Gică Hagi să reușească să facă o echipă competitivă în fața Suediei. Este un meci foarte greu.

Bosnia, la fel, o echipă incomodă, o echipă grea. Dar jucăm acasă. Un atu sunt și suporterii care vor fi la meci și vor încuraja echipa națională. Toți suntem dornici să vedem o echipă națională așa cum trebuie să fie.

„Îi știm de când lumea și pământul pe suedezi”

Îi știm de când lumea și pământul și pe suedezi, și pe bosniaci. Sunt echipe grele, fizice. Trebuie să avem mingea la picior, cât mai jos, cât mai mult. Dar sunt sigur că Gică le știe pe toate. Îmi doresc ca la nivel de echipă națională să facem o figură frumoasă. Îmi doresc ca echipa să arate bine, să înainteze și în valoare, și ca grup. Pe urmă, bineînțeles, va mai ieși și câte un jucător. Dar deocamdată aș vrea să văd un grup unit și un rezultat bun.

E greu, dar știi cum e. Mingea e rotundă. În fotbal nu mai poți să spui de lucruri imposibil de realizat sau să vorbești 100% despre ceva. Mingea e rotundă, niciun meci nu seamănă cu altul, ce a fost a fost, ce urmează vom vedea, dar am văzut atâtea lucruri în fotbal... Am mai și vorbit, nu ții minte? Nu mai sunt echipe mici”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

România are un program încărcat în această perioadă. După duelul cu Suedia urmează partida cu Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională. Meciul se va disputa fără spectatori. În octombrie, „tricolorii” vor întâlni Polonia și Suedia, iar în noiembrie sunt programate ultimele două partide din grupă, cu Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Programul României în Nations League arată astfel:

  • Suedia – România: 25 septembrie, ora 21:45  
  • România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21:45  
  • Polonia – România: 2 octombrie, ora 21:45  
  • România – Suedia: 5 octombrie, ora 21:45  
  • România – Polonia: 14 noiembrie, ora 21:45  
  • Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie, ora 21:45

Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, însă a devenit cunoscut la Dinamo. A cucerit două Cupe ale României alături de formația din Ștefan cel Mare.

Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a evolua în Champions League, unde s-a duelat cu adversari precum Ronaldinho, Adriano și Lionel Messi.

Bărcăuan a mai jucat în Grecia și Rusia, la PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru România a strâns opt selecții și două goluri. A marcat chiar la debutul pentru națională, într-o victorie cu Iugoslavia.

După retragere, a intrat în antrenorat și a lucrat în ligile inferioare din Grecia, dar și la echipa secundă a lui Olympiacos. De asemenea, a ocupat funcția de scouter la FC Voluntari.

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