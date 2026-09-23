Naționala pregătită de Gică Hagi va întâlni Suedia vineri, nu mai devreme de ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, într-un prim meci oficial pentru selecționerul „tricolorilor”.

Înaintea debutului din Suedia, Sport.ro a discutat cu Cosmin Bărcăuan, fost internațional român și fost fundaș la echipe precum Dinamo, PAOK Salonic, Șahtior Donețk sau Universitatea Craiova.

Cosmin Bărcăuan: „Toți avem foame de rezultate”

Fostul stoper, ajuns la 48 de ani, a vorbit pentru site-ul nostru despre așteptările pe care le are de la noua echipă națională și despre primele adversare din grupă.

„Îți dai seama că toți avem o foame de rezultat și o foame să vedem echipa națională a României, în sfârșit, pe un drum bun. Am așteptări, sper ca Gică Hagi să reușească să facă o echipă competitivă în fața Suediei. Este un meci foarte greu.

Bosnia, la fel, o echipă incomodă, o echipă grea. Dar jucăm acasă. Un atu sunt și suporterii care vor fi la meci și vor încuraja echipa națională. Toți suntem dornici să vedem o echipă națională așa cum trebuie să fie.

„Îi știm de când lumea și pământul pe suedezi”

Îi știm de când lumea și pământul și pe suedezi, și pe bosniaci. Sunt echipe grele, fizice. Trebuie să avem mingea la picior, cât mai jos, cât mai mult. Dar sunt sigur că Gică le știe pe toate. Îmi doresc ca la nivel de echipă națională să facem o figură frumoasă. Îmi doresc ca echipa să arate bine, să înainteze și în valoare, și ca grup. Pe urmă, bineînțeles, va mai ieși și câte un jucător. Dar deocamdată aș vrea să văd un grup unit și un rezultat bun.

E greu, dar știi cum e. Mingea e rotundă. În fotbal nu mai poți să spui de lucruri imposibil de realizat sau să vorbești 100% despre ceva. Mingea e rotundă, niciun meci nu seamănă cu altul, ce a fost a fost, ce urmează vom vedea, dar am văzut atâtea lucruri în fotbal... Am mai și vorbit, nu ții minte? Nu mai sunt echipe mici”, a spus Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.