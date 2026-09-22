„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu

„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu ar putea ajunge la FCSB.

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Nicolae StanciuFCSBMihai StoicaSuperligaU Cluj
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Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu joacă în prezent la Dalian Yingbo, formație care evoluează în prima ligă din China. În ultima perioadă s-a discutat intens despre o revenire a mijlocașului în SuperLiga, la U Cluj.

Dat ca și semnat la formația din Ardeal, Nicolae Stanciu ar putea ajunge la... FCSB! Mihai Stoica a dezvăluit că formația patronată de Gigi Becali este „foarte interesată” de serviciile mijlocașului.

Oficialul FCSB nu a dorit să ofere mai multe detalii despre posibila mutare, susținând faptul că dorește finalizarea campionatului din China. Totuși, Mihai Stoica a ținut să amintească de cifrele foarte bune ale lui Nicolae Stanciu.

„(n.r. Vi-l doriți pe Stanciu?) Foarte tare! Am discutat cu el, sunt discuții private. Eu cred că n-are niciun sens să vorbim acum, să așteptăm să se termine campionatul în China. În noiembrie se termină.

Mi l-aș dori foarte mult, nu e vorba de optimism, decizia îi aparține. Nu cred că se pune problema la Nicu salariul din China, stă bine din punctul ăsta de vedere. Chinezii sunt în stare să-i dea salariul de trei ori pe care îl are acum.

Are cifre foarte bune, românii au cele mai bune cifre. N-a semnat U Cluj. Cu Andrei Burcă nu a fost nicio discuție”, a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

  • Nicolae stanciu
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Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
Nicolae stanciu 230326 ok
Nicolae stanciu 230326
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CV-ul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 11 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 87 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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