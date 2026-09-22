„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu joacă în prezent la Dalian Yingbo, formație care evoluează în prima ligă din China. În ultima perioadă s-a discutat intens despre o revenire a mijlocașului în SuperLiga, la U Cluj.

Dat ca și semnat la formația din Ardeal, Nicolae Stanciu ar putea ajunge la... FCSB! Mihai Stoica a dezvăluit că formația patronată de Gigi Becali este „foarte interesată” de serviciile mijlocașului.

Oficialul FCSB nu a dorit să ofere mai multe detalii despre posibila mutare, susținând faptul că dorește finalizarea campionatului din China. Totuși, Mihai Stoica a ținut să amintească de cifrele foarte bune ale lui Nicolae Stanciu.

„(n.r. Vi-l doriți pe Stanciu?) Foarte tare! Am discutat cu el, sunt discuții private. Eu cred că n-are niciun sens să vorbim acum, să așteptăm să se termine campionatul în China. În noiembrie se termină.

Mi l-aș dori foarte mult, nu e vorba de optimism, decizia îi aparține. Nu cred că se pune problema la Nicu salariul din China, stă bine din punctul ăsta de vedere. Chinezii sunt în stare să-i dea salariul de trei ori pe care îl are acum.

Are cifre foarte bune, românii au cele mai bune cifre. N-a semnat U Cluj. Cu Andrei Burcă nu a fost nicio discuție”, a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.