Venezia a învins-o vineri seara, pe teren propriu, cu 2-1 pe Udinese, în etapa a 11-a din Serie A, și a scăpat de ultimul loc în clasamentul din Italia.

Venezia - Udinese 2-1

Venezia a deschis scorul pe ”Stadio Pierluigi Penzo”, înscriind în repriza secundă, în minutul 53, prin Toma Basic.

Egalarea a venit repede, friulanii punctând pentru 1-1 prin autogolul lui Matias Moreno, patru minute mai târziu.

A venit însă golul lui Kike Perez, din minutul 65, şi Venezia s-a impus cu 2-1, reuşind abia a doua sa victorie stagională.