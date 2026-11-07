Venezia a învins-o vineri seara, pe teren propriu, cu 2-1 pe Udinese, în etapa a 11-a din Serie A, și a scăpat de ultimul loc în clasamentul din Italia.
Venezia - Udinese 2-1
Venezia a deschis scorul pe ”Stadio Pierluigi Penzo”, înscriind în repriza secundă, în minutul 53, prin Toma Basic.
Egalarea a venit repede, friulanii punctând pentru 1-1 prin autogolul lui Matias Moreno, patru minute mai târziu.
A venit însă golul lui Kike Perez, din minutul 65, şi Venezia s-a impus cu 2-1, reuşind abia a doua sa victorie stagională.
Cu acest succes, Venezia a sărit în clasament peste Udinese, ocupând acum locul 19, cu 6 puncte. Echipa din Udine se află pe ultimul loc, 20, având 5 puncte.
Albion Rrahmani, fără reușite la Venezia
În acest meci, Albion Rrahmani (26 de ani), fostul atacant al lui Rapid, a rămas pe banca de rezerve la Venezia.
Internaționalul kosovar, transferat în vară de la Sparta Praga pe 7,5 milioane de euro, a bifat până acum 10 meciuri pentru venețieni (8 în Serie A - doar unul ca titular, celelalte 2 în Coppa Italia), fără să reușească însă vreun gol sau vreo pasă decisivă.