Aflat în ultimul an de contract cu FCSB, Risto Radunovic a primit o ofertă în direct: „Îmi doresc un așa om”

Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, contractul său fiind scadent în vara anului viitor.

Risto Radunovic, dorit de Dani Coman la FC Argeș

Fundașul evoluează în SuperLiga din 2017, când semna cu Astra Giurgiu. Evoluțiile sale bune l-au împins către un transfer la FCSB, Gigi Becali plătind 400.000 de euro pentru serviciile muntenegreanului.

Înțelegerea lui Radunovic cu FCSB va ajunge la final în vara lui 2027. În cazul în care clubul patronat de Gigi Becali nu îi va oferi o ofertă de prelungire, fundașul este așteptat la un alt club din SuperLiga.

Dani Coman îl cunoaște foarte bine pe muntenegrean din perioada în care acesta era legitimat la Astra Giurgiu. În cazul în care FCSB nu va dori să prelungească, atunci președintele FC Argeș îl așteaptă la Pitești. Fostul portar e încrezător că Radunovic ar putea să ajute atât pe plan sportiv, cât și uman.

„Eu cu Risto Radunovic vorbesc o dată pe săptămână sau o dată la două-trei săptămâni. Este unul dintre preferații mei. Este unul dintre puținii oameni de caracter. Este un fotbalist senzațional și un om de mare caracter.

E un băiat care a venit în România pe un salariu foarte mic la Astra și după fiecare antrenament îi lua pe cei mici, de la echipa a doua, și le dădea în oraș să mănânce, chiar dacă a venit într-o situație grea, nu avea siguranța financiară de azi.

După fiecare antrenament, îi lua pe cei mici la masă în oraș și asta arată caracterul pe care îl are Risto Radunovic. Îmi doresc să am un om ca Risto Radunovic în echipa mea, din mai multe puncte de vedere, și fotbalistic, dar și uman. Lângă el, jucătorii tineri ar crește mult mai bine”, a declarat Dani Coman, potrivit Digi Sport.