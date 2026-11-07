Cristi Chivu și-a stabilit ținta pentru mercato de iarnă! Îl vrea pe starul din Premier League

Antrenorul român vrea să o întărească pe Inter Milano în compartimentul defensiv, iar Chivu a pus ochii pe un fotbalist din Premier League.

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Conform L'Interista, Inter Milano ia în considerare transferul fundașului central al lui Crystal Palace, Chris Richards, în vârstă de 26 de ani, un fotbalist pe care Cristi Chivu îl consideră o opțiune bună pentru blocul defensiv al nerazzurrilor.

Dacă italienii nu vor reuși să ajungă la un acord cu Crystal Palace pentru transferul lui Richards în această iarnă, sursa citată scrie că Inter l-ar putea aduce pe fotbalistul cotat la 28 de milioane de euro în vară, liber de contract.

Fotbalistul american a început fotbalul la Alabama FC și a evoluat la echipe din Statele Unite ale Americii până când a ajuns la academia lui Bayern Munchen în 2018. La bavarezi a strâns 10 meciuri, dar în Bundesliga a mai evoluat sub formă de împrumut la Hoffenheim înainte de a fi transferat definitiv de Crystal Palace, în 2022, pentru 12 milioane de euro.