Andru Nenciu este gazda matinalului de sâmbătă, iar alături de el în platou se vor afla noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Mihai Mironică.

Robert Niță și Mihai Mironică, invitații lui Andru Nenciu la VOYO SPORT LIVE, de la 10:05, pe VOYO SPORT 1

La emisiunea VOYO SPORT LIVE sunt dezbătute cele mai interesante subiecte din lumea fotbalului românesc, dar nu numai. Momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise în exclusivitate de VOYO, își fac și ele loc în emisiunea care este zilnic pe VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.