GALERIE FOTO Vinicius Junior și Virginia Fonseca s-au despărțit! Care este motivul

Vinicius Junior și Virginia Fonseca s-au despărțit! Care este motivul La Liga
SPORT.RO
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Vinicius Junior (26 de ani) și Virginia Fonseca (26 de ani) s-au despărțit din nou.

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Echipa de comunicare a influenceriței braziliene a confirmat ruptura duminică, 11 octombrie, pentru presa din Brazilia.

„Virginia Fonseca și Vini Jr. nu mai sunt împreună. Nu a existat niciun conflict, nicio ceartă, ci doar înțelegerea că nu mai vor să continue ca un cuplu”, a transmis echipa acesteia, potrivit CNN Brazilia.

Vinicius Jr și Virginia Fonseca s-au despărțit din nou

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Zvonurile despre separare au apărut după ce presa braziliană a relatat despre o discuție tensionată între cei doi, vineri, la Madrid. Ulterior, Virginia a plecat la Miami, unde urma să se întâlnească cu fostul său soț, cântărețul Ze Felipe, pentru ca fiicele lor să petreacă timp cu tatăl lor.

Absența inelului de logodnă dintr-o postare a influenceriței a alimentat și mai mult speculațiile. Totuși, reprezentanții acesteia au precizat că despărțirea nu a fost provocată de o ceartă.

Cei doi au mai trecut printr-o criză în luna mai, dar s-au împăcat în iulie. În septembrie, Virginia l-a însoțit pe starul lui Real Madrid la Marele Premiu al Spaniei din Formula 1.

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