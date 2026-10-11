„Virginia Fonseca și Vini Jr. nu mai sunt împreună. Nu a existat niciun conflict, nicio ceartă, ci doar înțelegerea că nu mai vor să continue ca un cuplu” , a transmis echipa acesteia, potrivit CNN Brazilia.

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Zvonurile despre separare au apărut după ce presa braziliană a relatat despre o discuție tensionată între cei doi, vineri, la Madrid. Ulterior, Virginia a plecat la Miami, unde urma să se întâlnească cu fostul său soț, cântărețul Ze Felipe, pentru ca fiicele lor să petreacă timp cu tatăl lor.

Absența inelului de logodnă dintr-o postare a influenceriței a alimentat și mai mult speculațiile. Totuși, reprezentanții acesteia au precizat că despărțirea nu a fost provocată de o ceartă.

Cei doi au mai trecut printr-o criză în luna mai, dar s-au împăcat în iulie. În septembrie, Virginia l-a însoțit pe starul lui Real Madrid la Marele Premiu al Spaniei din Formula 1.