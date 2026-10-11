Campioana Gloria Bistriţa a obţinut duminică, în deplasare, a treia victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 38-35 (19-15), cu Nykobing Falster Handbold.

Nykobing - Gloria Bistriţa 35-38

Principalele marcatoare ale partidei au fost Lerby 8 goluri, Svele 8, Hovgaard 7, pentru gazde, respectiv Reichert 9, So Delgado 8, Ostase 6, pentru Gloria Bistriţa.

În celelalte meciuri din etapa a V-a s-au înregistrat rezultatele: Gyor ETO – Metz 34-34, HSG Blomberg-Lippe – Odense 18-35, Storhamar – HC Podravka 33-25.

Gloria Bistrița, pe locul 3 în grupă, după ”granzii” Metz și Gyor

După cinci etape, Metz şi Gyor conduc clasamentul, neînvinse (9 puncte), urmate de Gloria 6, Storhamar 6, Odense 5, Nykobing 3, Podravka 2, HSG 0.

Anterior, Gloria Bistriţa a obţinut în grupa B rezultatele: 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, 26-40 cu deţinătoarea trofeului, Metz Handball, 29-27 cu Odense şi 32-36 cu Gyor ETO.

Programul următor al meciurilor Gloriei Bistriţa este: Gloria - Storhamar Handball Elite (17 octombrie), Gloria – Podravka (8 şi 14 noiembrie).

Gloria a ajuns până în sferturile de finală Champions League în sezonul trecut

Campioana Gloria Bistriţa participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală.

În grupa A joacă şi vicecampioana CSM Bucureşti.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz. news.ro