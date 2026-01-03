Cinci zile mai târziu, detaliile tragicului accident care a avut loc luni pe un drum aglomerat dintre Lagos şi Ibadan, în Nigeria, continuă să iasă la iveală. Accidentul a curmat viaţa lui Latif Ayodele şi Sina Ghami, antrenorul personal şi respectiv preparatorul fizic al lui Anthony Joshua, după ce SUV-ul lor s-a ciocnit cu un camion staţionat.



Sâmbăta aceasta, avocatul şoferului a oferit detalii suplimentare în Daily Mail. „Clientul meu a pledat nevinovat, iar ceea ce s-a întâmplat a fost un accident. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu el pe deplin, dar ştiu că susţine că frânele au cedat”, a explicat Olalekan Abiodun.



De asemenea, el a continuat să menţioneze un detaliu crucial: Anthony Joshua ar fi putut fi pe scaunul pasagerului din faţă la începutul călătoriei, mai degrabă decât pe scaunul din spate, în spatele şoferului. Această poziţie, a susţinut el, ar fi dus la moartea boxerului britanic, deoarece vehiculul a lovit camionul din partea pasagerului.



Se pare că această schimbare de poziţie s-a produs ca urmare a lipsei de vizibilitate a şoferului, din cauza fizicului impunător al lui Joshua, care îl împiedica să vadă suficient în oglinda retrovizoare.

”Am înţeles că a început călătoria în Lagos şi că Anthony stătea iniţial pe scaunul din faţă, dar şoferul i-a cerut să se mute”, a afirmat el.



Această versiune a fost confirmată de fiul şoferului, în vârstă de 19 ani. „Tatăl meu nu este un şofer rapid; respecta limita de viteză, iar apoi frânele i-au cedat. (...) Lucrează pentru Anthony de trei ani; este un şofer bun. Ştiu că atunci când a început călătoria în Lagos, Anthony stătea în faţă, lângă şofer, dar tatăl meu l-a rugat să stea în spate pentru că îi bloca vederea.”



Adeniyi Mobolaji Kayode – şoferul – a fost acuzat de patru capete de acuzare, inclusiv conducere periculoasă soldată cu deces, conducere imprudentă şi neglijentă, conducere neglijentă şi conducere fără permis de conducere valabil.

news.ro

