Oferta de ULTIMA ORA pentru Alibec! Becali e gata sa-l vanda pe 4 milioane, dupa ce in iarna cerea 10! 

Denis Alibec a dezamagit in acest sezon, insa are in continuare oferte.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Alibec vrea sa plece de la FCBS in urma unui sezon esuat. Criticile patronului si certurile cu antrenorul si conducerea l-au facut sa ceara transferul inca din iarna.

Atunci, Becali cerea 10 milioane de euro pentru un transfer. Acum se multumeste si cu 4. Alibec e monitorizat de o echipa din Bundesliga, scrie Gazeta Sporturilor.

"Cand primesc bani pe marfa, o vand. Alibec e un jucator care poate face 10 milioane sau nu face niciun ban. Depinde de el, daca ma ajuta sa iau bani multi pe el. Am zis ca nu are rost sa vorbim acum despre plecarea lui, dar in principiu cred ca va pleca si pe 4 milioane de euro. Discutam la finalul campionatului".

Si Gnohere ar putea pleca in aceasta vara, dupa ce a facut cel mai bun sezon din cariera. Becali i-a fixat pretul la 5 milioane de euro.