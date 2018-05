Mesajul lui Burleanu pentru FCSB, CFR si Astra: "Sa mearga la TAS!" Avertismentul lansat pentru patroni

Razvan Burleanu vorbeste despre conflictele din Liga I si anunta ca declaratiile din presa pot duce la sanctiuni dure.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, s-a aratat deranjat de declaratiile jignitoare ale patronilor de cluburi si antrenorilor din ultima perioada si a anuntat sanctiuni dure pentru toate "derapajele" din spatiul fotbalistic.

"Va asigur ca in anii care urmeaza se va ajunge chiar mai mult la comisii pe aceste spete (n.r. - declaratii jignitoare si calomnioase). Pentru ca unul dintre punctele de pe ordinea de zi a Comisiei de fotbal profesionist pe care o vom infiinta in luna iunie va fi adoptarea unui cod etic. Acolo vom aplica sanctiuni foarte dure pentru toate derapajele din spatiul fotbalistic. Pentru ca am vazut ca de vorba buna nu se poate. Trebuie sa ii facem constienti pe toti patronii de aceasta abordare gresita pe care o au. De asemenea, toti actorii trebuie sa respecte aceleasi reguli, unele foarte dure", a declarat, joi, Burleanu.



"In Comisia de fotbal profesionist vor fi implicati si reprezentantii LPF. Presedintele LPF va fi implicat, la fel ca presedintii cluburilor din Liga I si a II-a, la fel si detinatorii de drepturi TV. Presedintele LPF nu trebuie sa fie de acord cu aceasta comisie. E o hotarare adoptata de Adunarea Generala a FRF inca de anul trecut. Ne vom vedea pe 7 mai cand avem sedinta de Comitet Executiv, dar cred ca dansul este un sustinator al acestui proiect", a adaugat el.

Burleanu este convins ca titlul in Liga I se va castiga pe teren, desi CFR Cluj si FCSB, grupari aflate pe primele doua locuri in clasament, isi solicita reciproc depunctarea in fata comisiilor FRF ca urmare a declaratiilor facute de finantatorul Gigi Becali si antrenorul Dan Petrescu. "Titlul in mod cert se va castiga pe teren. Intotdeauna vor fi asemenea solicitari (n.r. - de depunctare). Daca una dintre decizii nu va multumi cluburile exista posibilitatea de a merge la TAS. Accesul la justitia sportiva trebuie permis si sustinut", a afirmat Burleanu.

Presedintele este de parere ca Astra Giurgiu poate merge de asemenea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) daca nu este multumita dupa ce Comisia de Licentiere a refuzat sa ii acorde licenta de participare in editia 2018-2019 a cupelor europene.

"Cand cineva nu este multumit de o hotarare se duce mai departe, in alta instanta. Asa va proceda si Astra. Iar reprezentantii FRF vor argumenta acolo ca membrii comisiei de licentiere au judecat cum trebuie. Pentru ca FIFA a fost cea care a scos in evidenta ca un jucator de-al lor nu a fost platit. Daca nu s-ar proceda asa s-ar interpreta ca jucatorii si antrenorii nu sunt protejati si nu le sunt platite salariile. Comisia din cadrul FIFA specificase in mod clar in ce cont al jucatorului trebuie sa se faca plata. Pentru ca pana la urma este o problema nesemnificativa, vorbim de o datorie de doar 20.000 de euro a clubului Astra. Iar Astra putea sa o rezolve platind acolo unde FIFA a decis ca trebuie platit", a precizat oficialul FRF.