Mangia, despre arbitrarea luptei la titlu dintre CFR si FCSB: "Trebuie sa ne facem meseria!"

Devis Mangia vrea ca finala Cupei sa se joace pe Oblemenco si promite ca va folosi cea mai buna echipa cu CFR si FCSB.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Antrenorul Craiovei spune ca nu va odihni titularii cu CFR sau FCSB, echipe aflate in lupta directa pentru castigarea titlului. Craiova vrea sa termine sezonul pe locul 3 si se lupta cu Viitorul in acest final de sezon. Anul trecut, Craiova a odihnit titularii in partida cu Viitorul, care a castigat titlul pana la urma titlul in dauna FCSB.



"Stim ca va fi dificil la Cluj, CFR este o echipa experimentata, foarte buna, a demonstrat acest lucru pe tot parcursul sezonului, in special in meciurile de acasa, unde nu a pierdut. Mergem acolo sa facem tot ce putem pentru a castiga. Vrem sa terminam pe locul 3, fiindca tot sezonul am fost pe podium si ar fi pacat sa nu ramanem acolo. Trebuie sa ne gandim numai la primul meci, nu la cel de Cupa sau la cel cu FCSB. Nu vreau ca altii sa ne faca noua socotelile, ce echipa sa folosim. Intotdeauna voi folosi cea mai buna echipa, sau care cred eu ca este cea cea mai potrivita sa castige, fiindca eu stiu cel mai bine care sunt cei mai pregatiti jucatori, nu altii.

Mai avem patru sau cinci meciuri de jucat, le vom trata pe toate la victorie. De la inceputul sezonului le-am spus jucatorilor ca meciul cel mai important este urmatorul, nu pot transmit acum altceva, altfel nu putem sa avem o mentalitate corecta. Trebuie sa ne concentram la ceea ce avem de facut pe teren. Nu pot sa nu trimit in vreun meci echipa pe care eu cred ca este cea mai in forma sa castige, trebuie sa-mi fac meseria” a spus Devis Mangia.

Cat despre finala Cupei, Mangia nu intelege de ce nu se alege locul de disputare la inceputul sezonului. Oltenii vor ca finala sa aiba loc pe noul Oblemenco.

"Nu mi se pare normal sa nu se stie locul disputarii finalei, dar respect parerea fiecaruia, mai ales ca este vorba de fanii nostri. Sper sa jucam finala pe un stadion plin de suporteri, fiindca asa este bine pentru fotbalul romanesc”, a mai spus Mangia.